A Vittoria la Festa provinciale dell’Unità: dal 2 al 4 ottobre tre giorni di politica, confronto e partecipazione

Vittoria, 28 settembre 2026 – Tre giornate di dibattiti, incontri, musica e convivialità per discutere delle questioni che interessano il territorio e delle principali sfide politiche e sociali della Sicilia e del Paese. Dal 2 al 4 ottobre la Villa Comunale di Vittoria ospiterà la Festa provinciale dell’Unità, promossa dal Partito Democratico della provincia di Ragusa.

Un programma articolato che vedrà confrontarsi dirigenti politici, amministratori locali, rappresentanti istituzionali, esponenti del mondo sociale e produttivo sui temi dei giovani e dell’emigrazione, del governo delle città, della scuola, del Mezzogiorno e dell’Europa, dell’agricoltura, dei cambiamenti climatici, dello sviluppo economico e del futuro del Partito Democratico.

La Festa prenderà il via venerdì 2 ottobre alle 17 con i saluti della segretaria del circolo PD di Vittoria Roberta Sallemi e del sindaco Francesco Aiello e gli interventi del segretario provinciale Angelo Curciullo e della presidente dell’Assemblea provinciale Giancarla La Cognata. Alle 18 il primo confronto sarà dedicato alla partecipazione politica dei giovani al Sud e all’emigrazione giovanile. Alle 20 spazio agli amministratori con “Governare le città: le sfide del presente, la visione del futuro”, al quale parteciperanno i sindaci del PD. La serata si concluderà con uno spettacolo di varietà.

Sabato 3 ottobre si ripartirà alle 17 con l’incontro “Educare alle relazioni. La scuola come laboratorio della società”. Alle 18 il confronto “Amministrare le città oggi: una sfida quotidiana” riunirà numerosi amministratori della provincia. Alle 20 uno degli appuntamenti centrali della Festa, dedicato a “Mezzogiorno centro del Mediterraneo e dell’Europa”, introdotto dal segretario provinciale Angelo Curciullo, con gli interventi, tra gli altri, di Michela Di Biase, Anthony Barbagallo, Nico Stumpo e Nello Dipasquale. Alle 21.30 spazio alla musica con la Tribute Band dei Pooh.

La giornata conclusiva di domenica 4 ottobre si aprirà alle 17 con “Il nostro partito oggi. E domani. Segretari di circolo a confronto”, con la presenza del responsabile organizzativo PD Sicilia, Sergio Lima Alle 18 si parlerà di “Agricoltura 4.0 tra cambiamenti climatici e crisi energetica”, con rappresentanti del mondo agricolo e produttivo. Alle 20 il dibattito conclusivo, “La Sicilia può essere ancora terra di sviluppo, crescita e lavoro!?”, con Antonello Cracolici, Dario Safina, Cleo Li Calzi, Peppe Calabrese e Nello Dipasquale. A chiudere la tre giorni, alle 21.30, sarà la tribute band “I Picciotti di Vasco”.

Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo il servizio di ristorazione con panineria, pizzeria e bar.

La Festa provinciale dell’Unità vuole essere uno spazio aperto di partecipazione e confronto, nel quale mettere insieme esperienze amministrative, politica, associazionismo, mondo del lavoro e nuove generazioni, partendo dai problemi concreti del territorio e dalle prospettive di sviluppo della provincia e della Sicilia.

L’appuntamento è quindi alla Villa Comunale di Vittoria, venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre.

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