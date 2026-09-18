VITTORIA, 18 Settembre 2026 – La Polizia di Stato di Vittoria ha intensificato i controlli nel centro storico della cittadina ipparina, portando alla denuncia in stato di libertà di un diciannovenne nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.
L’intervento è scattato durante i servizi di controllo del territorio effettuati dagli agenti del Commissariato di P.S. di Vittoria. I poliziotti sono stati insospettiti dal comportamento del giovane che, fin da subito, ha manifestato un evidente stato di inquietudine.
Gli approfondimenti e la perquisizione personale eseguita sul posto hanno permesso di rinvenire nella sua disponibilità circa 4,2 grammi di sostanza stupefacente, presumibilmente hashish, 28 pillole denominate Lyrica da 300 mg e un coltello a serramanico in ferro che il diciannovenne aveva occultato sotto gli indumenti.
Alla luce di quanto emerso, il giovane è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.
Vittoria, giro di vite contro lo spaccio nel centro storico: diciannovenne denunciato dalla Polizia
VITTORIA, 18 Settembre 2026 – La Polizia di Stato di Vittoria ha intensificato i controlli nel centro storico della cittadina ipparina, portando alla denuncia in stato di libertà di un diciannovenne nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.
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