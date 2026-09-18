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Pachino, investe una diciottenne e fugge senza prestare soccorso: denunciata trentenne originaria di Modica

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PACHINO, 18 Settembre 2026 – Un’indagine rapida e mirata dei carabinieri della stazione di Pachino ha permesso di individuare e denunciare la presunta responsabile di un investimento stradale avvenuto nei giorni scorsi.

Nei guai è finita una donna di trent’anni, originaria di Modica e residente a Rosolini, che ora dovrà rispondere in stato di libertà delle accuse di lesioni personali, fuga e omissione di soccorso.

I fatti risalgono all’11 settembre 2026. Secondo quanto ricosturato dai militari dell’Arma, la trentenne, alla guida della propria autovettura, avrebbe investito una ragazza di appena diciotto anni che stava camminando lungo il ciglio della strada in viale Sebastiano Fortuna, a Pachino.

Un impatto violento, a seguito del quale la conducente del veicolo non si è fermata per prestare i primi soccorsi alla giovane ferita, dileguandosi rapidamente dal luogo del sinistro. Grazie ai rilievi e agli accertamenti investigativi condotti dai carabinieri, è stato possibile risalire all’identità della guidatrice e far scattare la denuncia.

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