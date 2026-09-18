Nasce “Laguna Residences”, il complesso residenziale da 5,5 milioni di euro che vedrà la luce fra Pozzallo e Ispica

POZZALLO, 18 Settembre 2026 – Smartcare Finance plc, la divisione finanziaria del gruppo Smartcare, ha annunciato l’emissione di obbligazioni per un valore di 11 milioni di euro, destinate principalmente al finanziamento di un progetto immobiliare di lusso in Sicilia.

Le obbligazioni garantite al 5,75% hanno un valore nominale di 100 euro ciascuna. Le obbligazioni saranno rimborsabili il 21 ottobre 2036.

Bella Sicilia Srl, società del gruppo Smartcare nata con l’obiettivo di sviluppare e vendere ville e appartamenti di lusso in Sicilia, come riporta il Times of Malta, quotidiano maltese, utilizzerà circa 5,5 milioni di euro per cofinanziare i costi di costruzione e sviluppo del progetto “Laguna Residences”. Il progetto sorge tra le spiagge di Pozzallo e Ispica e consiste in un complesso residenziale privato con accesso controllato.

Il progetto comprenderà 74 unità abitative (di cui 18 villette), una laguna di 1.000 mq e un beach club chiamato Sora con una piscina di 400 mq. Secondo la società, includerà residenze e ville di lusso su due livelli, una caffetteria e una lounge, campi da padel, parcheggi e circa 20.000 mq di giardini paesaggistici e spazi aperti.

La società ha dichiarato che al 31 dicembre 2025, 41 unità del progetto Laguna Residences erano oggetto di accordi preliminari di vendita per un corrispettivo complessivo di circa 11,3 milioni di euro. La società ha dichiarato che Bella Sicilia si è assicurata la proprietà dei principali lotti di terreno che costituiscono il nucleo del Laguna Residence, aggiungendo che sono già iniziati alcuni lavori, tra cui la realizzazione delle infrastrutture stradali e gli scavi per i primi 16 appartamenti. “Bella Sicilia Srl si è assicurata il sito di sviluppo principale e sta completando l’acquisizione dei restanti lotti di terreno necessari per la realizzazione del piano regolatore del Laguna Residences.”

La società ha dichiarato che 460.000 euro saranno utilizzati per finanziare parzialmente i costi di acquisizione relativi al progetto Laguna, mentre 350.000 euro saranno impiegati per le transazioni e i costi di liquidazione correlati.

Inoltre, 230.000 euro saranno utilizzati per finanziare parzialmente i costi di acquisizione relativi all’azienda agricola adiacente al progetto Laguna.

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