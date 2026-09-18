Mancanza di trasparenza al Comune di Modica, il M5S: «Avevamo già segnalato le criticità. Oggi comprendiamo le parole dell’Unione Nazionale Consumatori»

Modica, 18 settembre 2026 – In relazione al recente comunicato stampa dell’Unione Nazionale Consumatori sulla mancanza di trasparenza da parte del Comune di Modica, il Movimento 5 Stelle di Modica ritiene doveroso ricordare di aver già segnalato, nei mesi scorsi, problematiche analoghe.

Nel mese di aprile, infatti, il Gruppo Territoriale del M5S di Modica, insieme alla deputata regionale Stefania Campo, ha presentato un esposto all’ANAC, alla Prefettura, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Modica e al Segretario Generale dell’Ente.

L’esposto nasceva da una situazione precisa: numerose richieste di accesso agli atti presentate dal nostro gruppo erano rimaste senza risposta, così come i successivi solleciti.

Non si tratta, quindi, di una questione nuova né di una semplice contrapposizione politica.

La mancanza di trasparenza si manifesta anche in altri settori dell’amministrazione: qualche giorno fa, ad esempio, si è tenuto un Consiglio Comunale la cui convocazione non è stata pubblicizzata sul sito web del Comune, affidando di fatto la comunicazione istituzionale all’iniziativa personale di qualche consigliere volenteroso.

A ciò si aggiunge che le registrazioni delle dirette streaming delle sedute del Consiglio continuano a non essere disponibili, nonostante le reiterate richieste dei cittadini interessati.

Questi ostacoli alla trasparenza amministrativa e al diritto di accesso agli atti limitano la possibilità dei cittadini di conoscere, verificare e comprendere l’operato dell’Amministrazione, tanto più in una fase delicata come quella attuale, nella quale il Comune è ancora alle prese con la definizione del bilancio riequilibrato.

Per questo comprendiamo le preoccupazioni espresse dall’Unione Nazionale Consumatori e riteniamo che le loro parole meritino attenzione. Quando un’associazione che tutela i cittadini denuncia difficoltà nel dialogo con l’Amministrazione comunale, non siamo di fronte a una semplice polemica politica, ma a una questione che riguarda il rapporto tra istituzioni e comunità.

Il muro che ogni cittadino modicano si trova davanti quando segnala criticità o chiede informazioni deve essere abbattuto. Al contrario, devono essere garantiti l’accesso alle informazioni e agli atti amministrativi, il confronto e la partecipazione. La trasparenza degli atti non può essere percepita come un favore da concedere agli amici, ma deve essere considerata per quello che è: un dovere nei confronti dell’intera comunità.

Il M5S di Modica continuerà a vigilare sull’operato dell’Amministrazione e a utilizzare tutti gli strumenti istituzionali a disposizione per chiedere il rispetto delle regole di trasparenza e del diritto dei cittadini ad essere informati.

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