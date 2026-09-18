Maltempo a Modica, il deflusso delle acque fa discutere: interrogazione urgente della consigliera Rita Floridia

MODICA, 18 Settembre 2026 – Le recenti piogge che hanno interessato il territorio comunale nella giornata del 15 settembre 2026 hanno riacceso i riflettori sulla vulnerabilità della rete di smaltimento delle acque meteoriche. Nonostante una precipitazione di intensità moderata, diverse zone della città — tra cui il Corso principale e altre importanti arterie viarie — hanno registrato significativi accumuli d’acqua e disagi alla circolazione, una situazione ampiamente documentata dalle segnalazioni, foto e video condivisi dai cittadini.

A seguito di tali criticità, la consigliera comunale Rita Floridia (gruppo DC) ha presentato un’interrogazione urgente rivolta al Sindaco e all’Assessore competente, chiedendo all’Amministrazione comunale di fare piena luce sullo stato di efficienza della rete idrica e, in modo particolare, sulle attività preventive svolte in vista della stagione autunnale.

Nel documento viene rimarcata la necessità di superare una logica puramente emergenziale: “Non ci si può limitare a intervenire quando l’acqua ha già invaso le strade — sottolinea la consigliera Floridia —. La prevenzione degli interventi deve essere programmata e realizzata per tempo, soprattutto prima di una fase dell’anno nella quale gli eventi meteorologici intensi possono diventare più frequenti”.

L’interrogazione punta a ottenere chiarimenti dettagliati su diversi fronti: le attività di monitoraggio e coordinamento messe in campo prima di settembre, l’effettivo funzionamento del programma ordinario di manutenzione e le motivazioni per cui tombini, caditoie e feritoie non abbiano garantito un deflusso adeguato. Viene inoltre avanzata la richiesta di un piano straordinario urgente per la pulizia, la spurgatura e la disostruzione dei sistemi di raccolta delle acque, con precedenza assoluta per il Corso principale e le aree più esposte al rischio allagamenti.

Dal punto di vista amministrativo, si chiede di riferire in Aula con precisione circa gli interventi già eseguiti, i soggetti e gli uffici coinvolti, le risorse impiegate e la programmazione seguita, verificando l’eventuale presenza di ritardi o omissioni. L’obiettivo dichiarato è duplice: scongiurare pericoli per la sicurezza della cittadinanza e della viabilità e tutelare il patrimonio pubblico e privato.

La questione della manutenzione e della prevenzione assume un peso specifico rilevante alla luce dei cambiamenti climatici e della frequenza crescente di eventi meteo intensi. Con l’atto presentato, si richiede una risposta scritta urgente e una discussione prioritaria nella prima seduta utile del Consiglio Comunale, affinché l’intera cittadinanza possa ricevere risposte trasparenti e concrete sulle azioni immediate che l’Amministrazione intende intraprendere.

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