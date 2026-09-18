La Consulta Femminile del Comune di Ragusa e l’AFAR promuovono le Giornate della Memoria e della Cura

Ragusa, 18 settembre 2026 – “La memoria ha un volto. È quello delle persone che vivono l’Alzheimer e di chi, ogni giorno, se ne prende cura.”

L’Alzheimer non colpisce soltanto chi ne è affetto. Entra nella vita di un’intera famiglia, mettendo alla prova affetti, relazioni e quotidianità. Accanto alla persona malata, nella maggior parte dei casi, c’è una donna: una moglie, una figlia, una sorella, una nuora. È anche per dare voce a questa realtà che la Consulta Femminile del Comune di Ragusa ha scelto di inserire la Giornata Mondiale dell’Alzheimer nel progetto “Benessere Donna – Prevenzione, consapevolezza per la salute delle donne e della comunità”, costruendo questo percorso insieme all’AFAR – Associazione Familiari Alzheimer Ragusa, da anni punto di riferimento per le persone con Alzheimer e le loro famiglie.

Le “Giornate della Memoria e della Cura” sono promosse dalla Consulta Femminile del Comune di Ragusa e dall’AFAR, con il sostegno del Comune di Ragusa – Assessorato alle Pari Opportunità e con il patrocinio dell’ASP di Ragusa, che parteciperà con il contributo dei propri professionisti.

Le iniziative si svolgeranno presso il Centro Commerciale Culturale, in via Matteotti, 61 – Ragusa.

Domenica 20 settembre, alle ore 17,30, si terrà la Passeggiata della Memoria, con partenza e arrivo dal Chiostro Rosa Balestreri – Centro Commerciale Culturale – con letture itineranti curate da Luana Pluchino. Un cammino nel cuore della città per esprimere vicinanza alle persone che convivono con l’Alzheimer e alle loro famiglie.

Lunedì 21 settembre, alle ore 17.00, – ospiterà il convegno “Quando la memoria si perde, la cura resta”, con il contributo dei professionisti dell’ASP, dell’AFAR e delle testimonianze di familiari e caregiver. Al termine sarà realizzato il Giardino della Memoria, un’installazione collettiva composta dai fiori e dai pensieri lasciati dai partecipanti.

«Abbiamo scelto di dedicare queste giornate all’Alzheimer perché crediamo che la salute di una comunità si misuri dalla capacità di prendersi cura delle persone più fragili. Lo abbiamo fatto come Consulta Femminile, insieme all’AFAR, nella convinzione che solo una rete tra istituzioni, associazioni e cittadinanza possa sostenere davvero le persone con Alzheimer e le loro famiglie. Il nostro auspicio è che nessuna persona e nessuna famiglia debbano affrontare questa malattia in solitudine. Una città che si prende cura è una città che non dimentica.»

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