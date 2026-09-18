Calcio, Scicli. Si dividono le strade con quattro calciatori. La società: “Già pronti i sostituti”

SCICLI, 18 Settembre 2026 – È una sessione di cambiamenti importanti per l’USD CR Scicli, che ha annunciato la risoluzione del rapporto collaborativo e l’uscita dalla rosa cremisi di tre calciatori: Enrico Paternò, Salvo Iurato e Alidou Bouda. A questi movimenti si aggiunge la cessione a titolo temporaneo di David Kaja.

Le strade tra il club e i giocatori si dividono esclusivamente per ragioni di natura personale ed extra-sportiva. Enrico Paternò lascia il gruppo a causa di sopraggiunti e inderogabili impegni lavorativi che non gli consentono di garantire la presenza e la continuità richieste. Salvo Iurato, per motivi familiari e difficoltà logistiche legate agli spostamenti, ha scelto di proseguire la stagione nella propria città, accasandosi a Ragusa. Alidou Bouda saluta i colori cremisi a seguito del previsto trasferimento dal centro di accoglienza verso un’altra località.

Contestualmente, la società ha reso nota la cessione in prestito di David Kaja. Il giovane calciatore ha espresso il desiderio di scendere in Seconda Categoria per trovare maggiore minutaggio e continuità sul terreno di gioco, così da proseguire al meglio il proprio percorso di crescita calcistica.

A tutti i giocatori va il più sentito ringraziamento da parte della società per l’impegno, la serietà e la professionalità dimostrate indossando la maglia dello Scicli, uniti ai migliori auguri per il prosieguo del rispettivo futuro personale e sportivo.

La dirigenza intende rassicurare i propri sostenitori confermando di aver già provveduto a colmare numericamente le uscite registrate in questi giorni. Nei prossimi giorni verranno infatti ufficializzati i nuovi innesti che andranno a rinforzare l’organico a disposizione di Mister Monaca. L’obiettivo della società resta fermo e immutato: centrare la qualificazione ai play-off e raggiungere tutti i traguardi prefissati per questa stagione.

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