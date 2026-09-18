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Comiso | Cultura

Arte all’arte : il Collettivo BAI festeggia vent’anni di ricerca visiva a Comiso

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Comiso, 18 settembre 2026 – Dal 2006 al 2026, il percorso del Collettivo BAI di Comiso si è configurato come un’autentica officina di pensiero radicale. Nata e cresciuta nel territorio di Comiso, questa realtà è stata capace di irradiare riflessioni universali sul senso del fare arte oggi. Per celebrare questo lunga attività artistica, il prossimo 24 settembre, alle ore 18.00, all’Auditorium “Carlo Pace” e al Teatro “Naselli”, si terranno l’inaugurazione della mostra collettiva e la presentazione del libro di Giombattista Corallo “Davanti all’opera – L’incontro con la pittura”.
L’evento vedrà l’intervento istituzionale della Sindaca, Maria Rita Schembari, il cui costante sostegno testimonia il riconoscimento di un valore sociale e civile: l’arte non come mero ornamento, ma come elemento fondante dell’identità e della memoria di una comunità.
Nel corso della serata, Michele Canzonieri presenterà il volume “Davanti all’opera – L’incontro con la pittura” alla presenza dell’autore, il professor Giombattista Corallo. Seguirà l’inaugurazione della mostra collettiva di pittura e scultura del Collettivo BAI, con gli interventi critici di Marta Galofaro e Nunzio Zago. Il taglio del nastro avverrà alla presenza della Sindaca Maria Rita Schembari, del Vescovo di Ragusa, Mons. Giuseppe La Placa, e dell’On. Giorgio Assenza, Deputato all’ARS, insieme alle massime autorità civili e militari.
In esposizione saranno visibili le opere degli artisti del collettivo: Vittorio Balcone, Giovanni Di Nicola, Atanasio Giuseppe Elia, Luigi Galofaro, Elio Emanuele Licata, Michele Licata, Rosario Lo Turco, Raffaele Romano, Giuseppe Salafia e Gesualdo Spampinato.
Il pubblico potrà ammirare lavori compositi, realizzati con molteplici tecniche e linguaggi: opere capaci di attivare profondi meccanismi percettivi e sensoriali. Le tele e le sculture dispiegano un ritratto articolato e sfaccettato del contemporaneo, scegliendo di raccontare l’esistente e ciò che apparentemente è familiare, ricorrendo a orizzonti fuori dal comune, per intraprendere un viaggio alla ricerca di ciò che è stato, ciò che è e ciò che sarà.
La mostra resterà aperta fino al 10 ottobre 2026. Gli orari di visita: da martedì a sabato 10:00-13:00 / 17:00-20:00 – domenica 17:00-20:00 – lunedì chiuso. Ingresso Libero

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