Polizia Locale di Vittoria, proseguono i controlli

Vittoria, 17 settembre 2026 – Proseguono gli interventi di controllo della Polizia Locale nel centro cittadino di Vittoria, nell’ambito delle attività finalizzate a garantire il rispetto delle regole, la sicurezza della circolazione e il contrasto alle situazioni di degrado urbano.

Anche questa volta l’attenzione degli agenti si è concentrata sull’area compresa tra Piazza del Popolo, via Cavour e Piazza Italia, lungo uno degli assi principali del centro storico. Controlli sono stati effettuati anche in piazza Daniele Manin, dove sono state segnalate situazioni di criticità.

Nel corso dell’attività sono state identificate 16 persone e sono state elevate 8 sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Particolare attenzione è stata inoltre riservata alle attività commerciali. Sono stati controllati tre esercizi commerciali, con verifiche finalizzate anche al rispetto dell’ordinanza sindacale che disciplina il consumo e la vendita di bevande alcoliche, nonché alla prevenzione di situazioni di degrado e di comportamenti che possano compromettere la vivibilità degli spazi pubblici.

“I controlli nel centro cittadino proseguono con continuità – dichiara il sindaco Francesco Aiello – perché il rispetto delle regole e la tutela della vivibilità degli spazi pubblici sono condizioni essenziali per una città sicura e ordinata”.

L’attività della Polizia Locale proseguirà anche nei prossimi giorni, con controlli mirati nelle aree maggiormente interessate dalla presenza di cittadini e attività commerciali, nell’obiettivo di assicurare il rispetto delle regole e la vivibilità del centro cittadino.

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