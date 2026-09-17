Etna, il VONA torna rosso: aeroporto di Catania operativo ma resta l’allerta cenere

CATANIA 17 Settembre 2026 – L’attività dell’Etna torna a far salire il livello di attenzione sui cieli della Sicilia orientale, dove l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha diramato un nuovo bollettino VONA alzando nuovamente il codice colore da arancione a rosso a seguito di una ripresa nelle emissioni di cenere vulcanica. Nonostante il massimo livello di allerta previsto per l’aviazione civile, l’aeroporto di Catania-Fontanarossa continua al momento a rimanere operativo senza subire stop ai voli, garantendo la regolare attività dello scalo pur mantenendo un monitoraggio costante e continuo sull’evolversi della situazione. Le telecamere visive e termiche dell’Osservatorio Etneo continuano a rilevare la presenza di cenere in atmosfera, con venti orientati verso sud che mantengono alta la guardia sul rischio di dispersione del materiale vulcanico verso la città e la pista di volo. La cabina di regia e le autorità aeroportuali restano in stretto contatto con gli esperti dell’INGV per valutare tempestivamente eventuali variazioni che potrebbero richiedere restrizioni o riprogrammazioni del traffico aereo nelle prossime ore.

Salva