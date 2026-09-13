Monterosso Almo corre nel ricordo di Paolo Tavano con il 4° Memorial con l’Urban Trail a staffetta nel Quartiere Matrice

Monterosso Almo, 13 settembre 2026 – Torna a nel borgo Monterosso l’appuntamento con il Memorial Paolo Tavano, giunto quest’anno alla sua 4ª edizione.

L’evento, organizzato dal Trail Team Sicilia, è in programma questa sera domenica 13 settembre e trasformerà le strade del suggestivo Quartiere Matrice in un circuito di corsa .

La formula è quella dell’Urban Trail a staffetta, una gara emozionante e aperta a tutti: possono partecipare atleti singoli o squadre composte da un massimo di 2 persone. Una corsa al tramonto tra vicoli, salite e scorci del centro storico più antico del paese.

Il raduno è fissato per le ore 19:30 in Piazza Sant’Antonio.

Non solo sport. Il Memorial Paolo Tavano è soprattutto un momento per ricordare, con affetto e gratitudine, la figura di Paolo, legata alla devozione per San Giovanni Battista e la Madonna Addolorata .

A fine gara, la festa continua sul sagrato della Chiesa Madre con i tradizionali panini con la salsiccia e, a seguire, uno spettacolo musicale in collaborazione con Turi Minardi che chiuderà la serata all’insegna del divertimento e dello stare insieme.

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