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Vittoria: controllato in auto con droga e contanti, 26enne denunciato dalla Polizia

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VITTORIA,  12 Settembre 2026 – Un giovane di 26 anni, residente a Vittoria, è stato denunciato in stato di libertà dagli agenti della Polizia di Stato del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività investigativa ha preso il via nel corso di un normale servizio di controllo del territorio. Gli operatori hanno intimato l’alt a un’autovettura con a bordo due persone. Durante le prime fasi di identificazione e verifica dei documenti, l’atteggiamento particolarmente teso e insofferente manifestato dal ventiseienne ha insospettito i poliziotti, inducendoli a estendere i controlli con una perquisizione personale.

L’intuizione investigativa ha trovato riscontro immediato: addosso al giovane sono stati rinvenuti 5,2 grammi di sostanza stupefacente, verosimilmente hashish, 0,5 grammi di presumibile cocaina e la somma contante di 658 euro, ritenuta possibile provento di illecito.

Gli accertamenti sono stati quindi estesi all’abitazione del 26enne. La perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare ulteriore materiale ritenuto inequivocabilmente riconducibile all’attività di spaccio: nello specifico, due bilancini elettronici di precisione, un taglierino e tutto l’occorrente necessario per il taglio, il porzionamento e il confezionamento delle dosi. All’interno dell’immobile è stata inoltre rinvenuta un’ulteriore somma di 1.800 euro in contanti.

Al termine degli atti di rito e degli accertamenti di polizia giudiziaria, il giovane è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente per la violazione delle normative vigenti in materia di stupefacenti.

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