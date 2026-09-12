Vittoria Colonna, l’assessore Nicastro: “Sopralluogo per verificare l’avanzamento dei lavori di riqualificazione”

Vittoria, 12 settembre 2026 – In queste ore è stato effettuato un sopralluogo presso la scuola Vittoria Colonna per verificare l’avanzamento dei lavori di riqualificazione in corso, un intervento strategico che l’Amministrazione comunale considera prioritario per garantire agli studenti un ambiente sicuro e moderno. Il controllo è avvenuto congiuntamente all’assessore alla Pubblica Istruzione Francesca Corbino, su indicazione del sindaco Francesco Aiello, a conferma della piena sinergia tra i settori coinvolti.

L’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Nicastro ha espresso soddisfazione per il ritmo degli interventi, che stanno interessando aspetti fondamentali dell’edificio scolastico: miglioramento sismico della struttura portante, nuovo sistema di climatizzazione con ricircolo dell’aria, impianto di illuminazione automatizzato con sensori intelligenti, rinnovo dell’impianto elettrico, installazione dell’impianto fotovoltaico, realizzazione di nuovi servizi igienici per alunni, personale e utenti con disabilità, oltre alla ripitturazione degli ambienti e al restauro delle porte. «Stiamo lavorando per consegnare una scuola più sicura, più efficiente e più adatta alle esigenze della comunità educativa», ha dichiarato Nicastro. «L’obiettivo è rispettare la data di apertura prevista, garantendo un edificio completamente rinnovato e all’altezza degli standard che i nostri ragazzi meritano».

Nicastro ha voluto ringraziare i tecnici del Settore Lavori Pubblici «per la professionalità e l’impegno con cui stanno seguendo ogni fase dell’intervento», sottolineando come il loro lavoro rappresenti un tassello essenziale per la riuscita dell’opera. Un ringraziamento è stato rivolto anche all’assessore Francesca Corbino «per l’attenzione costante verso questa scuola e per la collaborazione che dimostra quanto la sinergia tra settori sia fondamentale per ottenere risultati concreti».

Il sopralluogo conferma la volontà dell’Amministrazione di investire con decisione sul patrimonio scolastico cittadino, con interventi che guardano al futuro e alla qualità della vita degli studenti e del personale. «È un lavoro importante – ha concluso Nicastro – che non riguarda solo un edificio, ma il futuro della nostra comunità educativa».

Salva