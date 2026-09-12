Ritrovato a Scoglitti il sedicenne di Ragusa: Ayham Saafet sta bene

RAGUSA, 12 Settembre 2026 – Si è conclusa con il lieto fine la vicenda di Ayham Saafet, il sedicenne di Ragusa di cui si erano perse le tracce nei giorni scorsi. Il ragazzo è stato rintracciato nel primo pomeriggio e sta bene. Attualmente si trova presso il Comando provinciale dei Carabinieri di Ragusa, dove sono in corso i necessari accertamenti per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto durante il periodo del suo allontanamento.

Secondo le prime informazioni emerse, il giovane sarebbe giunto nella zona di Scoglitti. Restano ora da chiarire con precisione i suoi spostamenti e le circostanze che hanno caratterizzato i giorni trascorsi lontano da casa. Sulla vicenda si erano rese necessarie alcune precisazioni temporali: inizialmente, nell’appello diffuso per le ricerche, era circolata la data del 31 luglio, successivamente rettificata con il chiarimento che la denuncia di scomparsa risaliva a un periodo più recente. Saranno le ulteriori verifiche degli inquirenti a definire l’esatta dinamica della vicenda.

Mentre per Ayham l’apprensione dei familiari e della comunità si è trasformata in sollievo, continuano invece senza sosta le ricerche degli altri tre minorenni di cui si sono perse le tracce lo scorso 8 settembre tra Vittoria e Acate.p

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