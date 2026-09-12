Quattro minori scomparsi nel Ragusano: sale l’allarme in provincia anche per il sedicenne Ayham Saafet

RAGUSA, 12 Settembre 2026 – Un’altra ombra si allunga sulla provincia di Ragusa, dove la comunità locale fa i conti con una nuova e preoccupante vicenda di allontanamento. Alle ricerche dei tre adolescenti svaniti nel nulla a Vittoria l’8 settembre si aggiunge ora il caso di Ayham Saafet, un sedicenne di cui non si hanno più notizie dalla fine dell’estate. Il ragazzo si è allontanato dalla propria abitazione, facendo perdere le proprie tracce a Ragusa lo scorso 31 luglio. A diffondere formalmente i dettagli e la fotografia del giovane è il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi ODV, attraverso una locandina divulgata per raccogliere segnalazioni utili. Stando alle informazioni fornite, Ayham è alto circa 1,70 metri, pesa 80 chili, e ha capelli neri corti e occhi neri. Al momento della scomparsa indossava una maglietta blu a maniche corte, pantaloncini neri e scarpe da ginnastica bianche. La diffusione della notizia, emersa con forza nelle ultime ore, solleva inevitabilmente interrogativi e apprensione in un territorio già scosso dalla recente scomparsa dei tre minorenni a Vittoria (Youssef Messaoudi, Yakoub Tkouti e Ayoub Tkouri). Al momento, tuttavia, gli inquirenti invitano alla prudenza: non emergono elementi oggettivi, né per dinamica né per tempistiche, che permettano di collegare i due episodi, trattati al momento su binari investigativi del tutto separati. Resta il dato oggettivo di quattro giovanissimi svaniti nel vuoto in poche settimane nel Ragusano, un bilancio che getta nello sconforto le famiglie e mobilita i cittadini. Le forze dell’ordine rinnovano l’invito alla massima collaborazione: chiunque avesse notato dettagli utili o avvistato il sedicenne può contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112 o il numero di supporto del comitato 388 1894493.

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