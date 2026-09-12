Pozzallo, 18enne arrestato dai Carabinieri: nel borsello 30 grammi di cocaina, un coltello e quasi 2.000 euro

Saro Cannizzaro

POZZALLO, 12 Settembre 2026 – Un giovane di 18 anni, residente a Pozzallo, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della locale Stazione, impegnati nei servizi di controllo del territorio disposti dalla Compagnia di Modica e mirati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

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