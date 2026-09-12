Pozzallo, 18enne arrestato dai Carabinieri: nel borsello 30 grammi di cocaina, un coltello e quasi 2.000 euro

POZZALLO, 12 Settembre 2026 – Un giovane di 18 anni, residente a Pozzallo, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della locale Stazione, impegnati nei servizi di controllo del territorio disposti dalla Compagnia di Modica e mirati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.
L’intervento è scattato durante un servizio perlustrativo nel centro cittadino. I militari hanno notato il ragazzo all’incrocio tra via della Repubblica e via Magenta: il suo atteggiamento guardingo, l’inquietudine manifestata e l’aria di chi stesse palesemente attendendo qualcuno hanno insospettito la pattuglia, spingendola a procedere con un controllo e una perquisizione personale.
Il sospetto dei Carabinieri ha trovato immediato riscontro. All’interno del borsello a tracolla indossato dal diciottenne sono stati rinvenuti oltre 30 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi pronte per la vendita e in parte ancora da frazionare. Insieme allo stupefacente, i militari hanno sequestrato un coltello a serramanico e la somma contante di 1.980 euro, suddivisa in banconote di vario taglio e ritenuta probabile provento dell’attività illecita.
Al termine delle formalità di rito, su disposizione del Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Ragusa, il giovane è stato associato alla locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
L’operazione rientra nella più ampia intensificazione dei controlli disposti dall’Arma sul territorio. Trattandosi di fase preliminare, le accuse formulate dovranno trovare riscontro nei successivi gradi di giudizio, nel doveroso rispetto del principio di presunzione di innocenza dell’indagato.