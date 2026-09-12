On. Abbate. Le variazioni di bilancio in soccorso dei Comuni, della sanità e del sociale

Palermo, 12 settembre 2026 – Attesa per la variazione di bilancio dal valore di 221 milioni di euro che ha fatto sosta nelle Commissioni di merito per il consueto esame degli articoli, le stesse hanno già presentato il termine per la presentazione degli emendamenti tranne la Commissione Salute che non ha ancora raggiunto l’accordo. In prima linea il gruppo parlamentare della Dc con Ignazio Abbate, presidente della Commissione Affari istituzionali dell’Ars che ha commentato: “Si tratta di una manovra importante per i comparti produttivi, dopo mesi di confronti con i territori e con le imprese. Sono pronti degli emendamenti che daranno supporto soprattutto al mondo dell’artigianato e al settore agricolo dell’Isola, maggiormente in crisi in questo momento per l’accesso al credito. Stiamo anche attenzionando interventi che riguardano l’approvvigionamento idrico, la gestione degli acquedotti e dei Consorzi di bonifica”. Attenzione anche per gli enti locali e i Comuni che devono sostenere una serie di spese come la manutenzione straordinaria di strade, immobili, consentire agli stessi di accedere alle risorse necessarie per investire nella progettazione e usufruire di futuri finanziamenti.Il deputato ibleo, sempre a nome di tutto il partito, ha presentato un pacchetto di emendamenti sul fronte sociale rivolti alla tutela delle persone fragili. Tra questi sono inclusi un progetto “Il dopo di noi” per le persone affette da spettro autistico, l’aumento delle rette delle Rsa e Cta, il completamento di strutture sanitarie. Altri importanti emendamenti riguardano la Protezione civile regionale “in prima linea per la salvaguardia del nostro territorio colpito da continue calamità naturali”, ha aggiunto Abbate.

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