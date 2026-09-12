  • 12 Settembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 12 Settembre 2026 -
Attualità | Modica | Pozzallo | Ragusa | Slider

“Non ho autorizzato alcuna colletta per mio figlio Giorgio”. Pozzallo, la presa di posizione di Ignazio Ruta

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 12 Settembre 2026 – In un momento segnato da un dolore immenso e privato, Ignazio Ruta avverte la necessità di fare chiarezza pubblica su una presunta raccolta fondi legata alla tragica scomparsa del figlio Giorgio, nell’incidente dei giorni scorsi sulla Modica-Ispica.

Attraverso una nota accorata, il padre prende le distanze da iniziative economiche nate nelle ultime ore, spiegando di non aver mai promosso o avallato alcuna colletta. Di seguito il testo integrale della comunicazione:

“In questi giorni così dolorosi per me e per la mia famiglia, sono stato contattato da moltissime persone in merito a una raccolta fondi avviata a seguito della tragica scomparsa di mio figlio Giorgio. Proprio per rispetto di Giorgio, della sua memoria e di tutte le persone che mi stanno manifestando affetto e vicinanza, sento il dovere di fare una precisazione. Non ho promosso, richiesto né autorizzato tale raccolta fondi e non sono stato preventivamente informato della sua iniziativa. Si tratta pertanto di un’iniziativa alla quale sono del tutto estraneo e dalla quale prendo espressamente le distanze, non avendone condiviso né concordato l’avvio, le modalità o le finalità. Per quanto mi riguarda, non avevo rappresentato ad alcuno la necessità di raccogliere somme di denaro, né avevo richiesto alcun sostegno economico in relazione alla scomparsa di mio figlio. Ringrazio sinceramente tutte le persone che in queste ore mi hanno chiamato, scritto e dimostrato affetto”.

In un momento di dolore così grande, il mio unico desiderio è che il nome e la memoria di Giorgio vengano rispettati con la discrezione e la dignità che meritano.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube