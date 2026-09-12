“Non ho autorizzato alcuna colletta per mio figlio Giorgio”. Pozzallo, la presa di posizione di Ignazio Ruta

RAGUSA, 12 Settembre 2026 – In un momento segnato da un dolore immenso e privato, Ignazio Ruta avverte la necessità di fare chiarezza pubblica su una presunta raccolta fondi legata alla tragica scomparsa del figlio Giorgio, nell’incidente dei giorni scorsi sulla Modica-Ispica.

Attraverso una nota accorata, il padre prende le distanze da iniziative economiche nate nelle ultime ore, spiegando di non aver mai promosso o avallato alcuna colletta. Di seguito il testo integrale della comunicazione:

“In questi giorni così dolorosi per me e per la mia famiglia, sono stato contattato da moltissime persone in merito a una raccolta fondi avviata a seguito della tragica scomparsa di mio figlio Giorgio. Proprio per rispetto di Giorgio, della sua memoria e di tutte le persone che mi stanno manifestando affetto e vicinanza, sento il dovere di fare una precisazione. Non ho promosso, richiesto né autorizzato tale raccolta fondi e non sono stato preventivamente informato della sua iniziativa. Si tratta pertanto di un’iniziativa alla quale sono del tutto estraneo e dalla quale prendo espressamente le distanze, non avendone condiviso né concordato l’avvio, le modalità o le finalità. Per quanto mi riguarda, non avevo rappresentato ad alcuno la necessità di raccogliere somme di denaro, né avevo richiesto alcun sostegno economico in relazione alla scomparsa di mio figlio. Ringrazio sinceramente tutte le persone che in queste ore mi hanno chiamato, scritto e dimostrato affetto”.

In un momento di dolore così grande, il mio unico desiderio è che il nome e la memoria di Giorgio vengano rispettati con la discrezione e la dignità che meritano.

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