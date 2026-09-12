Modica-Reggina, lo “Scollo” riabbraccia gli “eroi” del 1981

MODICA, 12 Settembre 2026 – Un esordio casalingo nel campionato di Serie D che profuma di grande storia e di irrinunciabile amarcord. Domenica 13 settembre, in occasione della seconda giornata che vedrà il Modica Calcio affrontare la blasonata Reggina sul rettangolo verde dello stadio “Pietro Scollo”, sugli spalti saranno gli ex rossoblu della fortunata stagione 1980-81. Una pensata di Luigi Galazzo per celebrare un anniversario indimenticabile: i quarantacinque anni da quella storica e prima promozione in Serie C2.

Un traguardo leggendario, cucito addosso a un gruppo entrato di diritto nel cuore dei tifosi e guidato dall’indimenticato e compianto mister Gigi Bodi. Per riannodare i fili della memoria e trasmettere l’eredità di quei valori alle nuove generazioni, la tribuna dello “Scollo” si colorerà dei ricordi di un’epoca irripetibile, accogliendo i protagonisti di quell’impresa.

Ci saranno Zappa, Allievi, Bobba, Botte, Galazzo, Giannone, Vindigni, Migliore, Di Emanuele, Pincio e Secondo. Per loro è pronta l’ovazione e l’abbraccio caloroso del pubblico modicano, in un pre-partita che promette di strappare più di un applauso e qualche lacrima di commozione.

Il match di Serie D contro la formazione calabrese si trasformerà così in un ponte ideale tra il passato glorioso e il presente ambizioso della compagine rossoblù, unendo la passione viscerale per il grande calcio alla celebrazione autentica delle radici sportive della città.

Radiocronaca diretta dalle 14:55 su RTM e su RADIORTM.IT

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