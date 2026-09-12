Modica, l’esordio casalingo in Serie D contro la Reggina apre le porte della nuova Tribuna C. La società: “Traguardo storico, vogliamo far crescere il movimento”

Modica-Reggina sarà trasmessa in radiocronaca, dalle 14.55 su RTM e Radiortm.it

MODICA, 12 Settembre 2026 – Il conto alla rovescia è terminato. Il Modica si appresta a vivere il suo storico debutto casalingo in Serie D, ospitando domani una corazzata come la Reggina allo stadio “Pietro Scollo”. Una vigilia che coincide non solo con il fascino di una sfida dal sapore professionistico, ma anche con il taglio del nastro della nuova Tribuna C e della rinnovata sala stampa, restituite alla città dopo un’attesa ventennale.

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