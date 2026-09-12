Modica, l’esordio casalingo in Serie D contro la Reggina apre le porte della nuova Tribuna C. La società: “Traguardo storico, vogliamo far crescere il movimento”

MODICA, 12 Settembre 2026 – Il conto alla rovescia è terminato. Il Modica si appresta a vivere il suo storico debutto casalingo in Serie D, ospitando domani una corazzata come la Reggina allo stadio “Pietro Scollo”. Una vigilia che coincide non solo con il fascino di una sfida dal sapore professionistico, ma anche con il taglio del nastro della nuova Tribuna C e della rinnovata sala stampa, restituite alla città dopo un’attesa ventennale.
Questa mattina, proprio nella nuova sala stampa dell’impianto, i vertici del club e mister Filippo Raciti hanno presentato il match nella conferenza stampa della vigilia.
A rompere il ghiaccio è stato l’amministratore delegato Giuseppe Rizza, che ha sottolineato il valore del traguardo infrastrutturale: “Ringraziamo l’amministrazione comunale. Quando c’è volontà, si portano a casa risultati concreti. Senza la struttura non si può andare avanti: questa è una casa che accoglie chi ci viene a trovare. Siamo partiti nel 2021 dalla Promozione e oggi ci caliamo in una nuova realtà. La diretta televisiva sarà su Reggio TV, che ha acquistato i diritti: chi sarà presente domenica respirerà finalmente l’aria di un campionato interregionale”.
Sulla stessa linea il co-presidente Mattia Pitino, che ha rimarcato l’impatto mediatico e sportivo della gara contro i calabresi: “Debuttare contro la Reggina ha accelerato iter e progetti. I nostri tifosi potevano guardare partite contro squadre così blasonate soltanto in TV, adesso le hanno a pochi passi. La risposta dei 400 abbonati dimostra l’entusiasmo. Vogliamo proiettare Modica fuori dai nostri confini sfruttando il veicolo del calcio”.
L’altro patron, Luca Gugliotta, ha posto l’accento sulla crescita aziendale e sul lavoro degli sponsor: “Tutto quello che vedete è stato fatto grazie ai nostri partner e all’abnegazione della dirigenza. Gestiamo la società come un’azienda che parla ai propri clienti. Veniamo da sedici anni di calcio dilettantistico in cui si era un po’ persa l’abitudine al grande pubblico, ma vogliamo che questo indotto continui a crescere”.
Spazio poi al campo e alle parole del tecnico Filippo Raciti, chiamato a preparare un match ad altissimo coefficiente di difficoltà dopo il pirotecnico 2-2 nel derby d’esordio contro il Ragusa: “Creare un gruppo nuovo non è semplice, ma la squadra si è allenata con la giusta mentalità. Servirà coraggio, capacità di soffrire e di fare male. La Reggina ha pressioni diverse dalle nostre, ma noi ci giochiamo tre punti fondamentali. Con il Ragusa non ci siamo fatti sottomettere, la squadra ha carattere. Affronteremo formazioni abituate alla categoria, qui nessuna partita è scontata”.
Capitolo formazione e infermeria. Il tecnico dovrà fare a meno dello squalificato Hulidov (fermato dopo i fatti di Ragusa) e degli infortunati Maiorana e Arsenijevic. Una situazione che impone riflessioni obbligate sulla gestione dei calciatori “under”, un vincolo fondamentale in Serie D: “La regola dei tre under obbligatori richiede grande equilibrio in campo. Hulidov è un classe 2007 ma ha la maturità di un veterano, purtroppo lo perdiamo per un turno. Recuperiamo però Asero. Su chi giocherà dall’inizio, da Pierce a Magrassi, valuteremo fino all’ultimo: abbiamo un reparto offensivo ricco di alternative e chiunque può fare la differenza”.
La partita Modica-Reggina, sarà trasmessa in radiocronaca diretta, dalle 14:55, da RTM e radiortm.it. Dal “Pietro Scollo”, diretta con Marco Baglieri. Per gli aggiornamenti, in studio, Luca Basile.
Vittorio Assenza