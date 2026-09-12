Modica: anziana raggirata con la truffa del finto carabiniere

MODICA, 12 Settembre 2026 – Un copione ormai ben collaudato, ma sempre più raffinato nelle tecniche di manipolazione psicologica, è andato in scena a Modica, in zona Pietrenere, dove un’anziana donna è rimasta vittima di una truffa telefonica orchestrata da malviventi con accento campano.

Tutto è iniziato con una chiamata al telefono fisso di casa, nella quale un falso maresciallo dei Carabinieri ha raccontato che il figlio della donna era stato arrestato per aver travolto in un incidente stradale una signora e una bambina, aggiungendo che occorrevano circa 8-9 mila euro di “cauzione” per farlo uscire. Per isolare completamente la vittima e impedirle di chiedere aiuto, i truffatori le hanno fatto accendere il cellulare mantenendo aperta anche la linea fissa, bloccando così ogni comunicazione verso l’esterno e stordendola con la dettatura di interminabili serie di codici da trascrivere su un foglio: una vera e propria tecnica di saturazione cognitiva usata per non lasciarle spazio di riflessione.

Sopraffatta dal panico e dall’ansia per il figlio, la donna ha così consegnato a un complice, presentatosi fin sulla porta di casa, diversi preziosi di famiglia dal forte valore affettivo, prima che il figlio vero rientrasse a casa e prendesse in mano la cornetta ancora aperta, affrontando duramente al telefono il malvivente prima che questi riagganciasse.

L’episodio è stato denunciato ai Carabinieri della stazione locale, che hanno riscontrato come simili raggiri si stiano ripetendo nel territorio modicano e catanese, spesso sfruttando schede SIM intestate a prestanome o a inconsapevoli cittadini stranieri. Le forze dell’ordine ricordano ancora una volta che nessuna istituzione o corpo d’armata richiede mai denaro contante o oggetti d’oro a domicilio, e invitano a riagganciare immediatamente a fronte di simili chiamate.

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