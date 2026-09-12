Housem Ferchichi è il nuovo centrocampista del Modica Calcio

Modica, 12 settembre 2026 – Il Modica Calcio ha acquisito le prestazioni sportive di Housem Ferchichi, centrocampista classe 1996 che entra a far parte della rosa a disposizione di mister Filippo Raciti.

Nato a Montebelluna il 26 marzo 1996, Ferchichi è un centrocampista duttile, capace di agire anche sulla trequarti e sulla corsia offensiva. Cresciuto calcisticamente tra Treviso e Montebelluna, approda giovanissimo al Palermo, con cui completa il proprio percorso nel settore giovanile fino ad arrivare nell’orbita della prima squadra.

Il passaggio tra i professionisti arriva con il Livorno, in Serie C, prima dell’esperienza con il Vicenza. Nel corso della sua carriera Ferchichi ha poi maturato una lunga esperienza in Serie D vestendo, tra le altre, le maglie di Este, Marsala, Rende, Mestre, Montecchio Maggiore, Legnano, Chions, Termoli, Portogruaro e Vigasio.

Un percorso che gli ha permesso di conoscere a fondo la categoria e che porta adesso il centrocampista in Sicilia, dove aveva già giocato con le maglie di Palermo e Marsala.

Ferchichi si unisce al gruppo rossoblù e rappresenta l’ultimo innesto della rosa costruita dal Modica Calcio per affrontare la stagione 2026/27.

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