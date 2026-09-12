Festa di San Giuseppe a Giarratana. Divertimento ieri sera con la corsa dei Carramatti

Giarratana, 12 settembre 2026 – Che divertimento, ieri sera, a Giarratana, per la quarta edizione della corsa dei carramatti, un appuntamento ormai diventato un simbolo della festa di fine estate dedicata a San Giuseppe. Il corso principale del paese si è trasformato in una lunga pista, affollata da residenti e visitatori che non hanno voluto perdere una gara tanto particolare quanto coinvolgente. I carramatti, quei piccoli mezzi artigianali costruiti con assi di legno, cuscinetti a sfera e una struttura pensata per scivolare veloce sull’asfalto, hanno riportato in strada un pezzo di tradizione popolare che continua a divertire e a unire la comunità.

Ventuno i partecipanti che si sono sfidati con entusiasmo, tra sorpassi improvvisi, scatti fulminei e un tifo da stadio lungo tutto il percorso. Il tutto condito dall’inconfondibile voce di Gian Paolo Montineri. Nella categoria Giovani, a imporsi è stato Giuseppe Linguanti, che nella finalissima ha avuto la meglio su Giovanni Caravello, mentre Francesco Canzonieri ha conquistato il terzo posto dopo una gara non molto combattuta. Tra i Senior, non c’è stata storia: Samuele Pulvirenti, ancora una volta, ha dominato la competizione, confermandosi il più veloce e il più esperto. Sul podio, insieme a lui, altri due concorrenti provenienti da Solarino, Danilo Pitruzzello e Nicolas Gozzo, protagonisti di una prova impeccabile.

La serata è stata un vero trionfo di partecipazione: il paese intero si è riversato lungo il corso principale, sostenendo i concorrenti e trasformando la gara in un momento di festa collettiva. La cerimonia di premiazione con il parroco, il sacerdote Franco Ottone, e i componenti del comitato. E la celebrazione in onore del patriarca continua anche oggi, con un programma ricco di appuntamenti ricreativi. Stasera, alle 21, in piazza Municipio, lo spettacolo di danza curato da Dance with me con la collaborazione dell’Asd Spazio Liberto, seguito dalla serata musicale del gruppo “Live music night”. In tarda notte, alla villa comunale, spazio all’evento “Addio all’estate”, animato dal dj Julio Vox con Simone Pelligra e Lorenzo Canuto, organizzato insieme all’amministrazione comunale, alla consulta giovanile e curato dalla Puma Events. Giarratana saluta l’estate con una festa che unisce tradizione, sport e musica, confermando ancora una volta la forza della sua identità comunitaria.

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