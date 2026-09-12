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Politica | Scicli

Emergenza decoro e igiene a Scicli: roditori tra le vie del centro

Scimonello lancia l'allarme: "Situazione fuori controllo, serve derattzzazione urgente"
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SCICLI, 12 Settembre 2026 – Scicli fa i conti con una presenza sempre più preoccupante di roditori che si aggirano indisturbati per le vie della città. Topi e ratti sono stati avvistati non solo nelle zone periferiche e nelle borgate, ma anche a ridosso del centro storico e nei quartieri residenziali. A sollevare ufficialmente il caso e a farsi portavoce del forte malcontento popolare è l’ex assessore e consigliere comunale Guglielmo Scimonello, che ha raccolto le numerose e dettagliate segnalazioni di residenti e commercianti ormai esasperati.

“La situazione – fanno sapere i cittadini – sta diventando insostenibile per una città d’arte a forte vocazione turistica, dove il decoro urbano dovrebbe essere una priorità assoluta. Camminare la sera o nelle prime ore del mattino – continua la nota – significa ormai imbattersi in scene di degrado che minacciano la salute pubblica e l’immagine stessa della comunità. Attraverso la voce di Scimonello, i cittadini denunciano il grave rischio igienico-sanitario legato alla proliferazione di questi animali.
Scimonello, si fa interprete del disagio collettivo e lancia un monito chiaro e diretto al Sindaco e all’Amministrazione comunale: «La situazione a Scicli sta scivolando verso una vera e propria emergenza igienico-sanitaria. Non possiamo più tollerare che i cittadini debbano convivere con la presenza costante di roditori davanti alle proprie abitazioni, nei parchi dove giocano i bambini o vicino alle attività commerciali. La salute pubblica e il decoro della nostra città non possono essere messi in secondo piano. Chiediamo al Sindaco Marino e all’amministrazione comunale di abbandonare l’approccio degli interventi spot e di avviare immediatamente un piano di derattizzazione e disinfestazione massivo, programmato e trasparente su tutto il territorio, quartieri e borgate compresi. I cittadini pagano le tasse e hanno il sacrosanto diritto di vivere in una città pulita e sicura».

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