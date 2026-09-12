Caso scuole a Ragusa. Buscemi chiede una soluzione alternativa per aiutare 400 famiglie

Ragusa, 12 settembre 2026 – Il consigliere comunale di Controcorrente, Saverio Buscemi, interviene con fermezza sulla gestione della vicenda che sta coinvolgendo gli alunni delle scuole Fratelli Grimm e Diodoro Siculo, denunciando quella che definisce «una situazione che mette a nudo l’assenza di programmazione e la superficialità con cui l’amministrazione sta affrontando un tema delicatissimo come l’avvio dell’anno scolastico».

Buscemi punta il dito contro la giunta municipale, ricordando che appena pochi giorni fa aveva assicurato che non vi sarebbero stati ostacoli o criticità. «Oggi – afferma – ci troviamo davanti a un quadro completamente diverso. Le rassicurazioni fornite dall’amministrazione si sono rivelate infondate. È evidente che qualcuno non ha monitorato, non ha verificato, non ha pianificato. E ora a pagarne le conseguenze sono le famiglie».

La comunicazione arrivata solo nella tarda mattinata di venerdì, che impone lo spostamento delle lezioni dal 14 al 18 settembre in un’altra sede e in orario pomeridiano, viene definita da Buscemi «un modo di procedere che non ha nulla di istituzionale». «Informare centinaia di genitori a ridosso dell’inizio delle lezioni – sottolinea – significa ignorare completamente la realtà quotidiana delle persone. Trovate delle soluzioni per queste famiglie. Una potrebbe essere di portare i bambini in una ludoteca o in spazi privati, naturalmente a spese del Comune. Poi, dobbiamo pensare pure che i genitori, che lavorano la mattina, devono far fare i compiti ai bambini la sera dopo il loro rientro. Insomma, disagi in serie. E per questo potrebbe essere opportuno per gli istituti Grimm e Diodoro Siculo posticipare l’avvio delle lezioni di una settimana, quando tutto sarà sistemato».

Secondo Buscemi, a preoccupare è stata la totale mancanza di spiegazioni. «Non è stato chiarito quali interventi siano necessari, quando sia emersa la necessità di eseguirli, né perché non si sia operato durante i mesi estivi. È doveroso sapere se esista una data certa per il ritorno alla normalità o se ci si stia preparando all’ennesimo rinvio mascherato da comunicazione provvisoria». Il consigliere chiede un’assunzione di responsabilità immediata. «Il sindaco e in generale l’amministrazione devono parlare, devono spiegare. Non è più tollerabile che si proceda con comunicazioni tardive e incomplete. Le famiglie meritano rispetto, perché devono potersi organizzare».

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