Basket. La Passalacqua Ragusa fa suo il Trofeo delle miniere battendo il Golfo Alcamo

Caltanissetta, 12 settembre 2026 – E’ stata la Passalacqua Ragusa ad aggiudicarsi il terzo Trofeo delle miniere al Pala Cannizzaro di Caltanissetta, spuntandola su Golfo Basket Alcamo, al termine di un match vero, perché è innegabile che sia subentrata la tensione da derby, e che si è deciso negli ultimo quattro minuti di gioco: 62-58 il punteggio finale.

“E’stata una straordinaria occasione per noi, per analizzare quanto successo, per moltiplicare e indirizzare gli sforzi. Ci sono state indubbiamente delle luci – commenta a fine match coach Paolo Seletti – ma anche parecchie zone grigie ed era ciò che ci aspettavamo. Questo match ci serviva per continuare a imparare e giocare assieme, a conoscerci, con la tensione di una partita che è altro rispetto agli allenamenti. L’impatto non è stato semplice all’inizio ma non ci siamo scoraggiate e questo è un buon segnale. Abbiamo raddrizzato la partita prima del riposo grande ma al di là del risultato, anche se fa piacere ovviamente vincere, l’obiettivo era di evidenziare difficoltà e soluzioni per lavorarci con impegno”.

Dopo un avvio a favore di Alcamo che con l’esperienza di Russo e Cupido, (la prima a segno con 13 punti sui 23 del primo quarto) ha imposto a Ragusa il suo ritmo, già dall’avvio della seconda frazione le ragazze di Seletti hanno iniziato a aumentare il ritmo in difesa e a costruire meglio in attacco con Ronchi e Mazza che hanno riportato la Passalacqua sotto. Si va al riposo grande con Alcamo sempre in vantaggio ma di 5 lunghezze e la forbice si stringe. Terza frazione punto a punto; cambiano le protagoniste, per la Passalacqua che continua con rotazioni importanti. Stroscio e Cosaro, con lo zampino di Consolini, trascinano Ragusa al primo sorpasso 40-38 con un 2+1 della capitana. Si arriva all’ultimo quarto con la Passalacqua a +3, 49 a 46 e la consapevolezza che la partita è tutt’altro che finita. Un parziale di 7 a 0 di Alcamo, con Losylla, Vella e Cupido dà una scossa alle bianco verdi che con alcuni recuperi difensivi di Mazza e Cosaro e con Leghissa e Johnson che si fanno trovare pronte sotto le plance, rimettono in pista la Passalacqua che chiude il match a 45 secondi dalla fine. Non va a buon fine il tentativo immediato di Russo dall’arco grande, che avrebbe potuto riapre la partita. Finisce 62 a 58.

Passalacqua Ragusa – Golfo Basket Alcamo 62-58

Parziali: 11-23; 20-13; 18-10; 13-12

Tabellino Ragusa: Consolini 9, Ronchi 17, Mazza 9, Cosaro 6, Stroscio 8, Leghissa 5, Guzzoni 3, Johnson 5, Olodo, Ne Heriaud, Marras e Occhipinti. All. Seletti

Arbitri: Antonio Giordano di Gela e Francesco Marino di Porto Empedocle

Salva