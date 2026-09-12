Assalto notturno al “La Pira” di Pozzallo: ladri in fuga a mani vuote grazie all’allarme

POZZALLO, 12 Settembre 2026 – Nuovo raid della microcriminalità contro un istituto scolastico del territorio. Nel mirino dei malviventi è finito il plesso di via Sandro Pertini dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Giorgio La Pira” — che ospita il Liceo Scientifico e il Tecnico Economico —, preso di mira nel cuore della notte.

Intorno alle 4, un gruppo di ignoti è riuscito a introdursi all’interno dell’edificio con un obiettivo ormai tristemente ricorrente: i distributori automatici di bevande e merendine posizionati nei corridoi. Muovendosi nel buio, i ladri hanno forzato gli accessi per concentrarsi sulla cassetta di sicurezza interna, puntando all’incasso in monete. Un’incursione che, come spesso accade, rischia di causare danni strutturali ingenti alle attrezzature e agli infissi, a fronte di un bottino solitamente esiguo.

Questa volta, tuttavia, il piano criminale è fallito. La rapidità nell’attivazione dei sistemi di sicurezza e l’intervento tempestivo della vigilanza privata e delle forze dell’ordine hanno sventato il colpo. Sentendosi braccati e capendo che le pattuglie stavano convergere rapidamente su via Pertini, i malviventi hanno dovuto abbandonare gli attrezzi da scasso e darsi a una fuga precipitosa, dileguandosi nel buio prima dell’arrivo dei carabinieri.

Il bilancio finale è quello di un furto sventato: i ladri non sono riusciti a portare via nulla dalla scuola. Le indagini sono ora affidate ai carabinieri, che stanno setacciando l’area e analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire all’identità dei componenti della banda.

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