Ragusa, Tratto di via Roma riapre al traffico. Bennardo: “Nostra idea ma Cassì la spaccia per sua”

Ragusa, 11 settembre 2026 – «Era il febbraio del 2025 quando, insieme ai colleghi Zagami, Caruso e Mauro, depositammo un atto di indirizzo sollecitati da numerosi cittadini e residenti: chiedevamo di valutare l’apertura sperimentale di un tratto di via Roma al traffico veicolare. Una proposta semplice, circostanziata, fondata sulle esigenze di chi vive e lavora nel centro storico».

A ricordarlo è il consigliere comunale Federico Bennardo, che ripercorre le tappe di una vicenda tornata oggi di stretta attualità. «Quell’atto – spiega – venne bocciato con motivazioni che, alla luce dei fatti, appaiono quantomeno singolari. In aula ascoltammo dichiarazioni nette: “Non pensiamo che aprire via Roma al transito sia una possibile soluzione”, oppure “È un ossimoro che siano i più giovani a chiedere una cosa del genere”. C’è chi arrivò a dire che non solo non condivideva la proposta, ma che avrebbe chiuso anche il tratto da via Ss. Salvatore in poi. Altri sostenevano che non potesse essere una scelta viabilistica, né tantomeno una decisione d’istinto».

Ora, prosegue Bennardo, «da un post social del sindaco apprendiamo che l’Amministrazione ritiene opportuno aprire da subito, e in via sperimentale, proprio un tratto di via Roma al traffico veicolare. Esattamente ciò che avevamo proposto noi un anno e mezzo fa».

Da qui la domanda che il consigliere pone pubblicamente: «Di quell’atto di indirizzo, a non andar bene, erano soltanto i proponenti? È legittimo chiedersi come si possa amministrare una città privilegiando la contrapposizione politica rispetto al merito delle proposte. Non si può bocciare un’idea quando arriva dall’opposizione e poi riproporla identica quando conviene alla maggioranza».

Bennardo conclude con un appello alla coerenza istituzionale: «Le esigenze dei cittadini non hanno colore politico. Chi governa ha il dovere di ascoltare, valutare e decidere nell’interesse della comunità, non sulla base di chi presenta una proposta. Chiediamo spiegazioni agli enti competenti e all’Amministrazione comunale: la città merita trasparenza e rispetto».

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