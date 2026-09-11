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Piazzetta Grimaldi a Modica: via ai lavori di pulizia e rimozione dei graffiti

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MODICA, 11 Settembre 2026  – È tutto pronto per l’intervento di pulizia e rimozione dei graffiti che deturpano la storica piazzetta Grimaldi, dove, tra l’altro, insiste la chiesetta rupestre di San Nicolò Inferiore. Dopo un lungo percorso per l’ottenimento dei permessi necessari, il Conitato Centro Storico di Modica e i volontari scendono in campo per restituire decoro allo spazio urbano.
L’appuntamento è fissato per martedì 15 e mercoledì 16 settembre prossimi, con partenza alle 15 e prosecuzione ad oltranza. L’invito è aperto a tutta la cittadinanza: chiunque desideri contribuire potrà unirsi al gruppo in qualsiasi momento della giornata, secondo le proprie disponibilità.
Per partecipare è richiesto un unico accorgimento: portare con sé un pennello di dimensioni medie o piccole. Tutto il resto del materiale necessario sarà fornito direttamente sul posto dagli organizzatori.
Un’azione concreta di cura del territorio che unisce la comunità nella salvaguardia dei luoghi identitari della città.

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