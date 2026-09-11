Otto milioni per cambiare la mobilità: Ragusa tra i cinque Comuni siciliani finanziati

Ragusa, 11 settembre 2026 – Otto milioni di euro per ridisegnare la mobilità urbana di Ragusa, potenziare il trasporto pubblico locale e avviare una vera transizione verso sistemi più sostenibili e intelligenti. È il finanziamento ottenuto dal Comune di Ragusa nell’ambito del Programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana, misura nazionale finanziata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, promossa in collaborazione con l’ANCI, in affiancamento ai Comuni italiani.

Un risultato di particolare rilievo anche per la sua dimensione nazionale: sono soltanto cinque i Comuni siciliani finanziati attraverso questa misura. Ragusa entra dunque in un gruppo ristretto di Amministrazioni chiamate a mettere in campo interventi strutturali per migliorare la mobilità e contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico.

Il progetto presentato dal Comune in assoluta sinergia con l’ANCI, punta innanzitutto sul potenziamento e sull’elettrificazione del trasporto pubblico urbano. È prevista l’acquisizione di nuovi mezzi a trazione esclusivamente elettrica, destinati a sostituire progressivamente gli autobus tradizionali, insieme alla realizzazione di un’area per il deposito dei veicoli e per le infrastrutture di ricarica.

Una delle novità più importanti riguarda inoltre l’introduzione di nuove linee di trasporto a chiamata, con cui estendere il servizio anche a quelle aree oggi meno servite dal trasporto pubblico.

Il progetto prevede poi un sistema di paline e pensiline info-telematiche. I dispositivi consentiranno di fornire informazioni agli utenti, compresi gli orari e i tempi di attesa dei bus.

Le risorse saranno utilizzate anche per sostenere forme di mobilità condivisa, come car sharing e car pooling e strumenti di monitoraggio della mobilità.

«Ragusa ha una caratteristica che rende la sfida della mobilità particolarmente complessa: siamo un territorio esteso, con un tessuto urbano articolato e con frazioni e contrade che necessitano di collegamenti efficienti – afferma il sindaco Peppe Cassì – Per questo gli 8 milioni ottenuti non sono semplicemente una dotazione finanziaria, ma rappresentano una straordinaria opportunità per trasformare il modo in cui cittadini e visitatori si muovono a Ragusa».

Un vero e proprio passaggio storico, perché permette di estendere il servizio e di proporlo con tariffe più vantaggiose, come spiega l’assessore alla Mobilità Giovanni Gurrieri che tra l’altro ringrazia il dipartimento mobilità e transizione energetica di Anci per il supporto fornito in fase di progettazione all’ufficio mobilità comunale. «Proprio nei giorni scorsi abbiamo chiuso la gara per il trasporto pubblico locale, un primo significativo tassello per il quale adesso si avvia l’iter amministrativo sulla base della proposta del proponente, ma il secondo importantissimo tassello è proprio questo nuovo finanziamento del Mase che ci permetterà di progettare il servizio a chiamata, cioè la copertura di tutte quelle aree non ad oggi servite – spiega Gurrieri – L’obiettivo è estendere le linee del trasporto pubblico locale attraverso servizi on demand, per raggiungere tutte quelle contrade e zone che oggi sono scoperte: da San Giacomo a Conservatore, da Donnafugata a Marina di Ragusa, fino a Cerasella, Castellana e alle altre aree del territorio. Ci saranno inoltre azioni per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico, anche attraverso politiche e tariffe più accessibili».

Il finanziamento si inserisce in un percorso che l’Amministrazione comunale ha già avviato negli ultimi anni con il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e con gli interventi dedicati alla mobilità dolce, alle ZTL, alle aree pedonali, alle piste ciclabili, alle infrastrutture di ricarica e ai parcheggi di interscambio.

Il percorso sarà accompagnato anche da momenti di confronto con cittadini e operatori. Il 24 settembre è prevista la prima Giornata comunale della Mobilità, occasione nella quale l’Amministrazione presenterà dati e numeri sulla mobilità cittadina e illustrerà le prossime tappe del progetto.

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