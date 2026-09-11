Monterosso Almo celebra i suoi tesori più preziosi. Questa sera torna la Festa dei Nonni e degli Anziani

Monterosso Almo, 11 settembre 2026 – In occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Addolorata, l’Amministrazione Comunale di Monterosso Almo dedica una serata speciale a chi custodisce la storia, la memoria e il cuore del paese.

È tutto pronto per la Festa dei Nonni e degli Anziani, in programma questa sera venerdì 11 settembre in Piazza Sant’Antonio.

Un appuntamento ormai tradizionale, promosso dal Comune di Monterosso Almo – Uno dei Borghi più belli d’Italia – per rendere omaggio a nonni e anziani, vere radici della comunità monterossana.

“ I nonni e gli anziani sono la nostra storia, la nostra forza, il nostro cuore “ è il messaggio scelto dall’Amministrazione per l’invito, che vuole essere un abbraccio collettivo a chi ha costruito e continua ad arricchire con saggezza e affetto la vita del borgo.

Protagonisti della serata saranno musica e balli, con una festa danzante dedicata proprio a loro. Una serata di festa, musica e sorrisi, per ballare insieme e stare in allegria.

A presentare e animare la serata sarà Alessia Giaquinta. L’Amministrazione invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa per festeggiare insieme i nonni.

Salva