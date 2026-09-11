Modica e Pozzallo in lutto: le toccanti parole del papà del ragazzo deceduto

POZZALLO, 11 Settembre 2026 – Un’intera comunità è sconvolta per la tragedia avvenuta giovedì pomeriggio sulla strada che collega Modica a Pozzallo, dove ha perso la vita un ragazzo di appena 17 anni, Giorgio Ruta, rimasto vittima di un incidente stradale mentre era in sella al suo scooter. Un impatto violento che ha spezzato i sogni di un giovane descritto da chi lo conosceva come pieno di vita, lasciando un vuoto incolmabile tra i familiari, gli amici e l’intera provincia di Ragusa.

«Giorgio, figlio mio, tragicamente sei volato in cielo troppo presto. Con te è andato via un pezzo del mio cuore. Che Dio ti accolga tra le Sue braccia. Ora sei un Angelo», ha scritto il padre, Ignazio Ruta, in parole che racchiudono tutta la disperazione e lo strazio di fronte a una perdita così improvvisa e ingiusta.

La notizia si è diffusa rapidamente, scuotendo profondamente Ragusa, dove il padre gestisce una fioreria molto all’avanguardia, ed i centri vicini. Ignazio Ruta è molto stimato nel territorio non soltanto per la sua attività professionale, ma anche per la sua gentilezza e disponibilità umane. In queste ore sono centinaia i messaggi di cordoglio giunti da parte di amici, clienti, conoscenti e semplici cittadini, tutti uniti nel voler manifestare vicinanza, affetto e un abbraccio ideale a una famiglia colpita da un dolore così devastante.

Mentre la comunità si prepara a vivere giorni di profondo raccoglimento e preghiera, il ricordo di Giorgio continuerà a vivere nel cuore di quanti lo hanno amato e hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino. Un lutto che attraversa trasversalmente Modica, Pozzallo e Ragusa, legando tre città in un unico, silenzioso abbraccio di partecipazione e cordoglio.

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