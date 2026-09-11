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La tragedia sulla Modica-Ispica: indagato per omicidio stradale l’automobilista. Lunedì i funerali del 17enne

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POZZALLO, 11 Settembre 2026 – È stato iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di omicidio stradale il 37enne alla guida dell’automobile che, nel pomeriggio di giovedì, si è scontrata con il motociclo Piaggio Beverly sulla strada provinciale che collega Modica a Ispica. Nel tragico impatto ha perso la vita il diciassettenne pozzallese Giorgio Ruta. Entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro sono stati posti sotto sequestro su disposizione della polizia locale, che sta curando i rilievi e ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto.

Nelle scorse ore, il magistrato di turno ha autorizzato la restituzione della salma ai familiari. La decisione è arrivata dopo che il medico legale ha effettuato la ricognizione cadaverica sul luogo dell’incidente, stabilendo che il decesso del giovane è sopraggiunto a causa dei gravi politraumi riportati nello scontro.

La comunità di Pozzallo e i centri del Ragusano si preparano intanto a stringersi attorno al dolore della famiglia per l’ultimo saluto. I funerali di Giorgio Ruta saranno celebrati lunedì pomeriggio, alle   17, nella Chiesa della Madonna del Rosario a Pozzallo. Il corteo funebre muoverà in precedenza dall’abitazione della famiglia, situata in via Alfieri 39.

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