Il Cioccolato di Modica IGP protagonista a Bruxelles nel viaggio europeo di “The Spirit of Fine Pairing”

Bruxelles, 11 settembre 2026 – Il Cioccolato di Modica IGP è stato tra i protagonisti di The Spirit of Fine Pairing, l’evento promosso da SpiritsEUROPE in collaborazione con oriGIn EU, dedicato all’incontro tra distillati a Indicazione Geografica e prodotti agroalimentari simbolo delle eccellenze europee.

Per l’occasione, il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP ha partecipato con due diverse referenze, appositamente selezionate per valorizzare la versatilità e la ricchezza aromatica del prodotto: il Cioccolato di Modica IGP Fondente 60% e il Cioccolato di Modica IGP Fondente 60% agli Agrumi di Sicilia.

Le due specialità modicane sono state inserite in differenti percorsi di degustazione tematici. Nell’area “Taste of Italy”, dedicata alle eccellenze italiane, il Cioccolato di Modica IGP è stato proposto accanto a distillati rappresentativi della tradizione nazionale, tra cui Amaro Montenegro, Disaronno Originale, Liquore di Limoni Costa d’Amalfi IG, Vecchia Romagna Brandy e Grappa Cellini. Parallelamente, nell’area “Balkan Traditions”, il prodotto siciliano ha dialogato con alcune delle più importanti espressioni della cultura distillatoria dell’Europa sud-orientale, come Ouzo, Tsipouro, Rakija e Metaxa, offrendo ai partecipanti un’esperienza sensoriale originale e ricca di suggestioni.

La presenza del Cioccolato di Modica IGP in due distinti percorsi di degustazione ha evidenziato la straordinaria capacità di questo prodotto di confrontarsi con tradizioni, profili aromatici e culture gastronomiche differenti, confermandone il ruolo di ambasciatore del patrimonio agroalimentare italiano ed europeo.

A rendere ancora più significativo il coinvolgimento del Consorzio, tutti i partecipanti all’evento hanno ricevuto in omaggio una barretta istituzionale di Cioccolato di Modica IGP, un piccolo dono che racchiude una grande storia: quella di una comunità, di una tradizione produttiva unica e di una eccellenza siciliana che continua a rappresentare l’Italia e l’Europa nel mondo.

“La partecipazione del Cioccolato di Modica IGP a The Spirit of Fine Pairing, dichiara il Direttore Nino Scivoletto, rappresenta per il nostro Consorzio un importante riconoscimento del valore che le Indicazioni Geografiche esprimono nel panorama agroalimentare europeo. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a SpiritsEUROPE e a oriGIn EU per avere scelto il Cioccolato di Modica IGP quale protagonista di un evento dedicato alle eccellenze territoriali del continente e in particolare Amandine LEGROS Rappresentante UE – oriGIn che ha facilitato la nostra partecipazione.

Questa scelta ha per noi un significato particolarmente importante. Il Cioccolato di Modica è stato infatti il primo cioccolato in Europa a ottenere il riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta e, ancora oggi, rimane l’unico prodotto cioccolatiero europeo a fregiarsi del marchio IGP. Un primato che testimonia la forza di una tradizione secolare, il valore di una lavorazione unica e il profondo legame tra il prodotto e il territorio che lo esprime.”

Il valore dell’evento è stato sottolineato dalla presenza di autorevoli rappresentanti delle istituzioni europee e del settore dei distillati, tra cui Mark Titterington, Direttore Generale di SpiritsEUROPE, Patrick Piana, Presidente di SpiritsEUROPE e Managing Director Europe del Gruppo Campari, Marco Canaparo, Ambasciatore Vice Rappresentante Permanente presso la Rappresentanza Permanente d’Italia all’Unione Europea, l’On. Brando Benifei Parlamentare Europeo italiano e infine Diego Canga Fano, Vice Direttore Generale della Commissione Europea responsabile delle Indicazioni Geografiche, cui il Consorzio il 3 aprile 2019 a Bruxelles ha conferito il riconoscimento della “Barretta d’Argento” per il suo impegno all’epoca di Direttore Generale della Commissione AGRI, che ha trattato il Dossier del Cioccolato di Modica IGP.

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