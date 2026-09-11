Dalla Fornace Penna a Sampieri, accesi per la prima volta i corpi illuminanti

Sampieri(Scicli), 11 settembre 2026 – Sono stati accesi ieri i 41 corpi illuminanti installati lungo la SP 66 tra Marina di Modica e Sampieri nel tratto compreso tra l’uscita del borgo marinaro e la Fornace Penna, finanziati per un importo di 170.000,00 euro grazie a un emendamento alla finanziaria 2025 a firma dell’Onorevole Ignazio Abbate, Presidente della I Commissione Affari Istituzionali all’ARS. Si tratta di un grosso investimento che va a giovare sulla circolazione veicolare ma anche sull’immagine turistica di Sampieri e dei due villaggi vacanze che insistono sul tratto. Questo intervento si collega alla Fornace Penna dove a breve comincerà la seconda fase dei lavori che ne stanno preservando il futuro valorizzandola in chiave turistica e culturale. Grazie alla nuova illuminazione sarà inoltre possibile percorrere a piedi o in biclicletta anche dopo il tramonto in tutta tranquillità la strada che separa Sampieri dalla Fornace Penna. Parliamo di una zona a fortissima vocazione turistica, garantire strade illuminate e decorose significa elevare lo standard qualitativo della nostra offerta turistica e garantire sicurezza alle migliaia di visitatori che ogni estate affollano le nostre spiagge. L’Onorevole Abbate, presente all’accensione degli impianti, ha voluto rinnovare il ringraziamento alla Presidente Schembari, disponibile di volta in volta a condividere i progetti con la Regione, al Sindaco di Scicli Mario Marino, al Vicesindaco Giuseppe Causarano, agli amici amministratori e non della DC di Scicli e agli uffici del IV Settore – Lavori Pubblici del Libero Consorzio Comunale di Ragusa per la celerità nell’espletamento delle procedure burocratiche che hanno portato all’avvio del cantiere.

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