Acqua, il Comune di Vittoria diffida Siciliacque: “Rinviare gli interventi del 15 settembre”

Vittoria, 11 settembre 2026 – Il Comune di Vittoria ha formalmente diffidato Siciliacque S.p.A. dal procedere, il prossimo 15 settembre 2026, agli interventi di manutenzione programmati presso la Centrale di sollevamento Giardinello e il Partitore Madonna della Salute, che comporterebbero la sospensione dell’approvvigionamento idrico nel territorio comunale.

L’Amministrazione ha ribadito la richiesta di rinviare gli interventi a una data successiva al 20 ottobre 2026, precisando che non viene messa in discussione la necessità dei lavori, ma l’opportunità di eseguirli in questo periodo, per evitare gravi ripercussioni sulla popolazione, sulle attività economiche e sui servizi.

Il sindaco Francesco Aiello ha inoltre inviato una nota al Prefetto di Ragusa, Tania Giallongo, per informarla della situazione e delle iniziative assunte dall’Amministrazione comunale.

Il Comune ha chiesto a Siciliacque un immediato riscontro e la disponibilità a concordare una nuova data per gli interventi.

In caso di mancato rinvio, l’Amministrazione ha comunicato che il sito interessato sarà pacificamente presidiato dal sindaco e da rappresentanti del Comune, quale iniziativa istituzionale a tutela della continuità dell’approvvigionamento idrico.

“Non siamo contrari ai lavori – dichiara il sindaco Francesco Aiello – ma chiediamo che vengano rinviati a dopo il 20 ottobre. L’acqua è un servizio essenziale e dobbiamo evitare disagi e conseguenze per cittadini, attività e servizi del territorio. Abbiamo informato anche il Prefetto perché la situazione venga seguita con la massima attenzione istituzionale”.

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