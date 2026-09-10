Ufficializzato il Girone D di Promozione: il Santa Croce Soccer pronto a scendere in campo

Santa Croce Camerina, 10 settembre 2026 – È ufficiale il quadro del prossimo campionato di Promozione regionale. La LND Sicilia ha definito la composizione del Girone D, un raggruppamento a 16 squadre che si presenta competitivo e ricco di sfide, con diverse piazze importanti e derby territoriali pronti ad accendere la stagione.

Il Santa Croce Soccer è pronto a vivere una nuova annata da protagonista e si prepara ad affrontare un girone che metterà alla prova la squadra sotto ogni punto di vista: qualità tecnica, continuità, carattere e capacità di affrontare al meglio ogni gara, dentro e fuori casa.

Nel Girone D il Santa Croce Soccer se la vedrà con:

* Pro Ragusa

* Frigintini

* Qal’at

* Barrese

* Serradifalco

* Sommatinese Calcio

* Real Gela

* S. Anna Enna

* Casmenarum Comiso

* Ragusa Boys

* S.S. Megarese

* Atletico Megara 1908

* Città di Canicattini

* Noto FC 2021

* Cassibile

Un girone che promette dunque 16 squadre, 30 giornate e tante battaglie sportive, con ogni punto destinato ad avere un peso importante nella corsa verso gli obiettivi stagionali.

“Accogliamo la definizione del girone con grande entusiasmo e con la giusta carica – affermano i vertici societari. Il Girone D rappresenta un banco di prova stimolante, con piazze importanti, squadre competitive e trasferte impegnative.

Vogliamo affrontare il campionato con entusiasmo e spirito di squadra, consapevoli che serviranno lavoro, sacrificio e continuità per conquistare i risultati che ci siamo prefissati. L’obiettivo è disputare una stagione all’altezza dei nostri colori e regalare importanti soddisfazioni alla società e a tutta la nostra gente”.

Con il girone ormai definito, cresce l’attesa per il debutto ufficiale, previsto il 27 settembre.

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