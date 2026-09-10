Tragico incidente a Modica, muore un ragazzo di 17 anni

MODICA, 10 Settembre 2026 – È morto a causa delle gravissime ferite riportate un ragazzo di 17anni, residente a Pozzallo, rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale verificatosi nel pomeriggio, intorno alle 17.25.

Il sinistro è avvenuto lungo la via Modica-Ispica, nel tratto che precede contrada Beneventano, all’altezza della curva tristemente nota come “Gigi Olivari” — un punto della viabilità locale già teatro in passato di eventi drammatici.

Per cause ancora in corso di esatta ricostruzione da parte delle autorità competenti, il giovane, E.G.R., alla guida di un Piaggio Beverly e diretto a Pozzallo, è rimasto vittima dell’impattante incidente contro un veicolo che proveniva dal senso opposto. Nonostante i tempestivi soccorsi e il trasferimento d’urgenza, per il quindicenne non c’è stato purtroppo nulla da fare: troppi i traumi riportati nello schianto. Sul posto tre ambulanze e l’elisoccorso. Tutto inutile. I rilievi della polizia locale.

La notizia si è rapidamente diffusa in città, lasciando sgomenti familiari, amici e l’intera comunità modicana e pozzallese, stretta nel dolore per una vita spezzata troppo presto. Spetterà ora ai rilievi delle forze dell’ordine stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto lungo l’arteria stradale.

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