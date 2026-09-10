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Attualità | Vittoria

Si insedia il nuovo dirigente del Commissariato di Vittoria: è il dott. Luca Nania

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Vittoria, 10 settembre 2026 – Il Commissario Capo della Polizia di Stato Luca Nania è il nuovo dirigente del Commissariato di P.S. di Vittoria. Originario di Taurianova (RC), 41 anni, il dott. Nania vanta un solido percorso accademico e professionale. Dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, ha approfondito i suoi studi con un Master di II livello in Applicazioni in Scienze Forensi all’Università degli Studi di Palermo.

Entra nei ruoli della Polizia di Stato nel 2018 dopo aver superato il concorso pubblico per 320 vice ispettori della Polizia di Stato a seguito del quale viene assegnato alla Questura di Ragusa.

Nel 2022 risulta vincitore del concorso pubblico per 130 Commissari della Polizia di Stato e, frequentando il 111° corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia, consegue il Master di II livello in Diritto, Organizzazione e Gestione della Sicurezza presso l’Università la Sapienza di Roma.

Al termine del corso viene assegnato al Commissariato di P.S. di Olbia (SS) con le funzioni di Vice Dirigente coordinatore della Squadra Volanti e della Squadra di Polizia Giudiziaria. In questa sede assume anche l’incarico di vice coordinatore G.O.S. Da aprile a settembre 2024 dirige a scavalco anche il Commissariato di P.S. di Porto Cervo-Arzachena.

A settembre dello stesso anno ritorna a Roma alla Direzione Centrale per le Risorse Umane con l’incarico di direttore di sezione presso il Servizio Sovrintendenti Assistenti e Agenti.

Nel 2025 partecipa al 130° Corso di aggiornamento in materia di Coordinamento Interforze e Cooperazione Internazionale presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia.

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