Scuderi: “Lungo lo stradale per Scoglitti, famiglie senza acqua da aprile, é inammissibile”

Vittoria, 10 settembre 2026 – Il consigliere comunale di Vittoria Giuseppe Scuderi torna a denunciare un grave disservizio lungo lo stradale per Scoglitti, raccogliendo la segnalazione di un cittadino residente in via delle Mimose, dove — da aprile — alcune abitazioni non ricevono un solo goccio d’acqua.

“Continua il nostro giro per i disservizi della rete idrica, ma qui siamo davvero al paradosso — spiega Scuderi —. Un intero quartiere soffre da tempo problemi di erogazione del prezioso liquido, ma in questo caso alcune famiglie sono completamente tagliate fuori dalla rete da mesi. Il cittadino che ci ha girato la segnalazione spiega di avere inviato numerose mail, Pec e perfino una diffida tramite il proprio legale. Io stesso, come consigliere comunale, ho sollecitato decine di volte l’assessore competente, ma ad oggi nulla è cambiato”.

Secondo quanto riferito dal residente, il problema sarebbe sorto dopo alcuni lavori di manutenzione sulla rete idrica, che avrebbero causato l’interruzione totale del flusso verso le abitazioni interessate.

“Da quel momento — racconta il cittadino — non è arrivata più acqua. Ho segnalato la situazione almeno sei volte all’ufficio tecnico, ma il sistema è antiquato: le segnalazioni vengono annotate su foglietti che spesso si perdono. Ho inviato Pec, ho mandato una diffida, e l’unico risultato è stato un sopralluogo settimane fa, con la promessa di risolvere tutto. Promessa mai mantenuta”.

Scuderi sottolinea come sia inaccettabile che nel 2026 si possa ancora vivere senza un servizio essenziale come l’acqua potabile: “È inammissibile che delle famiglie, che pagano regolarmente le bollette, non abbiano acqua da aprile. Anche la richiesta di autobotti richiede mesi di attesa. Chiedo all’amministrazione e all’assessore di intervenire immediatamente: non possiamo permetterci di lasciare cittadini senz’acqua, a maggior ragione con questo caldo”. Il consigliere conclude con un appello alla responsabilità: “Serve un piano serio di manutenzione e controllo della rete idrica. Non possiamo continuare a rincorrere emergenze che si ripetono ogni anno. L’acqua è un diritto, non un privilegio”.

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