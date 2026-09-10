Sanità Iblea, l’ASP di Ragusa assume analisti, ma negli ospedali pesa lo spettro della carenza di medici

RAGUSA, 10 Settembre 2026 – Lavoro a tempo indeterminato offresi. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ha recentemente pubblicato un avviso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di 3 posti di dirigente analista. Il bando, rivolto ai professionisti in possesso di una laurea in Scienze statistiche, rappresenta un’opportunità per consolidare la macchina organizzativa e l’analisi dei dati sanitari aziendali. C’è tempo fino all’8 ottobre 2026 per presentare la candidatura tramite il portale unico del reclutamento INPA. Tuttavia, l’avviso porta con sé anche un piccolo segnale di contrazione, dato che i posti inizialmente previsti erano 4, poi ridotti a 3 dall’amministrazione.

L’inserimento di dirigenti analisti statistici è fondamentale per monitorare l’efficienza delle prestazioni, la gestione delle liste d’attesa e l’ottimizzazione delle risorse aziendali. In un momento storico in cui la sanità pubblica deve fare i conti con budget stringenti e una richiesta di servizi sempre maggiore, la programmazione scientifica basata sui dati diventa un pilastro insostituibile per l’intera governance sanitaria della provincia.

Se da un lato l’ASP muove passi sul fronte burocratico e manageriale, dall’altro lato non si spegne l’allarme nei presidi ospedalieri del territorio, dal “Giovanni Paolo II” di Ragusa al “Maggiore” di Modica, fino al “Guzzardi” di Vittoria. La vera emergenza degli ospedali iblei rimane la penuria di personale medico e infermieristico, in particolare nei pronto soccorso e nei reparti di anestesia, rianimazione e pediatria. I concorsi per i ruoli sanitari di prima linea vanno spesso deserti o non bastano a coprire il turnover causato dai pensionamenti e dalle fughe verso il settore privato o verso altre regioni.

Questa carenza strutturale si traduce inevitabilmente in turni massacranti per i medici rimasti in servizio, costretti a coprire ore di straordinario ben oltre i limiti per garantire la continuità assistenziale. Di conseguenza, si assiste a un progressivo allungamento dei tempi di attesa nei pronto soccorso, dove i codici minori subiscono pesanti ritardi a causa della priorità assoluta data alle emergenze e della scarsità di camici bianchi. Nei periodi critici dell’anno, la mancanza di organico costringe persino a sospensioni temporanee o ad accorpamenti di reparti, una soluzione d’emergenza che finisce per penalizzare l’utenza e i territori più isolati della provincia.

Il concorso per dirigenti analisti dimostra la volontà dell’ASP di Ragusa di non fermare i processi di rinnovamento organico. La speranza della comunità iblea è che una migliore pianificazione strategica, guidata anche dai nuovi specialisti dei dati, possa finalmente tradursi in soluzioni concrete per risolvere il problema più urgente, ovvero trovare i medici e le risorse necessarie per difendere il diritto alla salute dei cittadini direttamente nelle corsie degli ospedali

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