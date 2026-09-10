Rottamazione comunale a Scicli, la consigliera Buscema: “Presto online il link per aderire”

Scicli, 10 settembre 2026 – La consigliera comunale di Scicli Marianna Buscema interviene per chiarire la situazione relativa alla rottamazione comunale, rispondendo alle numerose richieste dei cittadini che in questi giorni hanno chiesto aggiornamenti sull’avvio della procedura.

“Alcuni di voi mi hanno chiesto che fine abbia fatto la rottamazione comunale. Come avevo anticipato, il mese di agosto — tra ferie e organizzazione degli uffici — è stato un periodo complesso per far partire l’iniziativa. Proprio per questo abbiamo aumentato i mesi utili per aderire, così da garantire a tutti la possibilità di usufruire della misura”.

Buscema spiega di aver avuto un confronto diretto con l’assessore al ramo, Cettina Portelli, che ha fornito aggiornamenti puntuali sull’iter tecnico: “In queste ultime ore, ho parlato con l’assessore Portelli, che mi ha confermato che è questione di giorni. Si sta aspettando la ditta incaricata di gestire la piattaforma informatica, necessaria per allineare tutti i dati e rendere operativa la procedura”. Secondo quanto riferito, già dalla prossima settimana dovrebbe essere disponibile sul sito ufficiale del Comune di Scicli il link diretto ai documenti necessari per aderire alla rottamazione, con tutte le istruzioni per completare la domanda.

“Non appena il link sarà online — aggiunge Buscema — lo segnalerò personalmente. È davvero questione di pochissimo tempo, così mi è stato assicurato”. La consigliera conclude sottolineando l’importanza di questa misura per i cittadini e per il Comune: “La rottamazione è uno strumento utile per consentire ai cittadini di regolarizzare la propria posizione in modo sostenibile e trasparente. Stiamo lavorando per garantire che tutto sia pronto e accessibile nel più breve tempo possibile”.

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