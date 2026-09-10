Movida violenta nel Ragusano: ubriachi e molesti, un arresto e una denuncia dei Carabinieri

Marina di Ragusa e Santa Croce Camerina, 10 Settembre 2026 — Un’estate blindata dai controlli dei Carabinieri fa da sfondo a due distinti episodi di violenza e intemperanza avvenuti nel Ragusano, che si sono conclusi con un arresto, una denuncia e momenti di forte tensione sul litorale e nei negozi della zona.

Il primo episodio si è registrato sul lungomare Andrea Doria di Marina di Ragusa, dove l’afflusso turistico stagionale ha spinto i militari della Compagnia di Ragusa a intensificare i servizi di pattugliamento. Gli operatori sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un uomo che, visibilmente alterato dall’abuso di alcol, molestava i passanti. All’arrivo della pattuglia, la situazione è rapidamente degenerata: il soggetto ha rifiutato di farsi identificare, scagliandosi contro i Carabinieri con insulti e pesanti minacce. Solo dopo una colluttazione e con non poca fatica, le forze dell’ordine sono riuscite a bloccarlo e a trasferirlo negli uffici della Stazione locale.

Il protagonista della vicenda è un cittadino albanese di 31 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. Dopo essere stato accompagnato all’ospedale di Ragusa per le cure e i controlli sanitari necessari, è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria con le accuse di minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Un secondo e ben più grave episodio si è consumato nel corso dell’ultimo fine settimana a Santa Croce Camerina. Protagonista un ventinovenne di nazionalità tunisina, gravato dalla misura di prevenzione dell’avviso orale e anch’egli in evidente stato di ebbrezza. A seguito di una lite scoppiata per futili motivi con il personale di un supermercato locale, l’uomo ha dato in escandescenze, danneggiando parte della struttura commerciale.

Alla vista della gazzetta dei Carabinieri, intervenuta tempestivamente per riportare la calma, il giovane non ha desistito dai suoi intenti aggressivi, rivolgendo la propria furia anche contro i militari operanti oltre che contro i dipendenti dell’esercizio. Di fronte alla flagranza della condotta violenta, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto immediato del ventinovenne per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea, l’uomo è stato associato alla Casa Circondariale di Ragusa.

Per entrambi i soggetti coinvolti nei fatti, l’iter giudiziario è ora nella fase delle indagini preliminari; la loro effettiva responsabilità penale e il grado di colpevolezza saranno accertati nel corso del successivo giudizio, nel pieno rispetto del principio di presunzione d’innocenza.

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