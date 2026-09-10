Marina di Ragusa. 3° Edizione Torneo di Tennis “Bartolo Ficili”

Marina di Ragusa, 10 settembre 2026 – Torna a Marina di Ragusa il Memorial di tennis dedicato a Bartolo Ficili, giunto alla sua terza edizione, che si terrà negli impianti dei Gesuiti e delle Sirene a Marina di Ragusa. Il Memorial nasce nel ricordo di Bartolo Ficili, prematuramente scomparso proprio durante una partita di tennis, e continua ogni anno a mantenerne viva la memoria attraverso lo sport. Sono ancora aperte le iscrizioni per le quali è possibile contattare le referenti CSI Antonella 345 518 5362 e Daniela, 338 584 7877.

Un torneo che è stato inserito nel programma comunale di eventi “Un’estate di sport” e che negli anni ha saputo coinvolgere tantissimi giocatori del territorio, con differenti livelli di esperienza e capacità. Ed è proprio questa varietà a rendere il Memorial non soltanto una competizione sportiva, ma anche un importante momento di incontro e aggregazione. A guidare la competizione rimane soprattutto un principio: il fair play, dentro e fuori dal campo.

Lo scorso anno sono stati 48 gli iscritti al singolo maschile e 28 al doppio misto. Numeri che testimoniano quanto il torneo sia diventato un appuntamento atteso e partecipato e che ci auguriamo possano essere confermati e superati anche quest’anno, accogliendo nuovi giocatori.

Il torneo è realizzato grazie al Comune di Ragusa, al CSI, a diverse associazioni e partner. Un appuntamento significativo nel panorama sportivo ibleo, capace di unire memoria, partecipazione e un buon livello di gioco.

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