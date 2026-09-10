E’ Giorgio Ruta, il 17enne pozzallese morto in un incidente sulla Modica-Ispica

MODICA/POZZALLO, 10 Settembre 2026 – Si chiamava Emanuel Giorgio Ruta, il 17enne deceduto nell’incidente stradale avvenuto lungo la Vis Modica-Ispica, sulla ex Ss 116.

Il sinistro si è verificato nel pomeriggio nel tratto che precede contrada Beneventano, in prossimità di una curva particolarmente nota della zona, all’altezza della stele dedicata a “Gigi Olivari”. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia localea, il giovane viaggiava a bordo del suo scooter Piaggio Beverly quando è rimasto coinvolto nell’impatto fatale con un’autovettura che proveniva dal senso opposto.

Nonostante i soccorsi tempestivi, per il diciassettenne non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche polizia e carabinieri.

Emanuel Giorgio Ruta, Pozzallese, era un ragazzo stimato e conosciuto, impegnato nel mondo del lavoro come dipendente di una nota pizzeria della zona. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenti amici, familiari e l’intera comunità locale, profondamente colpita dalla perdita di una giovane vita spezzata troppo presto. I due veicolo sono stati posti sotto sequestro.

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