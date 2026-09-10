  • 11 Settembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 11 Settembre 2026 -
Cronaca | News in primo piano | Vittoria

Allarme scomparsa a Vittoria e Ragusa: si cercano tre ragazzi minorenni

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

VITYORIA, 10 Settembre 2026 – Tre adolescenti, Youssef, Ayoub e Yakoub, rispettivamente di 16, 17 e 14 anni, si sono allontanati l’8 settembre dalle loro abitazioni a Vittoria in Contrada Mogli, facendo perdere le proprie tracce. Le famiglie, in forte apprensione, hanno lanciato un appello urgente per ritrovarli.

I tre minorenni potrebbero essersi spostati utilizzando mezzi di trasporto pubblico o privato e non si esclude che possano aver cercato rifugio presso la casa di conoscenti o amici.

A tal proposito, è fondamentale ricordare che fornire ospitalità a minori per i quali è stata formalmente presentata denuncia di scomparsa costituisce un reato perseguibile dalla legge. Chiunque li accolga o offra loro riparo risponde penalmente, ostacolando le ricerche e mettendo ulteriormente a rischio la loro sicurezza.

Chiunque avesse visto i ragazzi, notato movimenti sospetti o sia in possesso di informazioni utili al loro rintraccio è invitato a contattare immediatamente il 112 o a chiamare il numero dedicato 388 189 4493. La collaborazione di tutti e la condivisione tempestiva di questo appello sono cruciali per riportare Youssef, Ayoub e Yakoub sani e salvi alle loro famiglie.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube