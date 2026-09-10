Allarme scomparsa a Vittoria e Ragusa: si cercano tre ragazzi minorenni

VITYORIA, 10 Settembre 2026 – Tre adolescenti, Youssef, Ayoub e Yakoub, rispettivamente di 16, 17 e 14 anni, si sono allontanati l’8 settembre dalle loro abitazioni a Vittoria in Contrada Mogli, facendo perdere le proprie tracce. Le famiglie, in forte apprensione, hanno lanciato un appello urgente per ritrovarli.

I tre minorenni potrebbero essersi spostati utilizzando mezzi di trasporto pubblico o privato e non si esclude che possano aver cercato rifugio presso la casa di conoscenti o amici.

A tal proposito, è fondamentale ricordare che fornire ospitalità a minori per i quali è stata formalmente presentata denuncia di scomparsa costituisce un reato perseguibile dalla legge. Chiunque li accolga o offra loro riparo risponde penalmente, ostacolando le ricerche e mettendo ulteriormente a rischio la loro sicurezza.

Chiunque avesse visto i ragazzi, notato movimenti sospetti o sia in possesso di informazioni utili al loro rintraccio è invitato a contattare immediatamente il 112 o a chiamare il numero dedicato 388 189 4493. La collaborazione di tutti e la condivisione tempestiva di questo appello sono cruciali per riportare Youssef, Ayoub e Yakoub sani e salvi alle loro famiglie.

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