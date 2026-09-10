Aggressione a Santa Croce Camerina, dipendente comunale picchiata mentre notifica atti: solidarietà della FP CGIL

Santa Croce Camerina, 10 Settembre 2026 — Violenta aggressione ai danni di una dipendente del Comune di Santa Croce Camerina, presa a calci e pugni mentre svolgeva il proprio lavoro. A denunciare l’accaduto e a esprimere ferma condanna è la FP CGIL di Ragusa, intervenuta a seguito dei fatti registrati nella giornata del 7 settembre 2026.

La lavoratrice, impegnata sul territorio nelle sue mansioni istituzionali come addetta alla notifica degli atti, è stata brutalmente aggredita da due cittadini che dovevano ricevere alcuni provvedimenti di pagamento. Un episodio definito dall’organizzazione sindacale tanto grave quanto ingiustificabile, che ha colpito duramente non solo la dipendente e la sua famiglia, ma la dignità stessa del lavoro pubblico.

“Non possiamo tollerare né minimizzare quanto accaduto — sottolinea in una nota il sindacato —. È inaccettabile che un lavoratore o una lavoratrice, nell’esercizio delle proprie funzioni e nell’adempimento dei compiti affidati dall’amministrazione, debba essere esposto a forme di violenza, intimidazione o aggressione”.

Nel manifestare piena vicinanza alla vittima — alla quale sono stati formulati i più sentiti auguri di una pronta e completa guarigione —, la FP CGIL confida nel lavoro delle autorità competenti affinché facciano rapidamente luce sulla dinamica, accertando ogni responsabilità e perseguendo gli autori dell’aggressione.

Pur apprezzando la tempestiva presa di posizione del sindaco e la solidarietà espressa dall’Amministrazione comunale, il sindacato rilancia sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Alla luce di quanto avvenuto, la richiesta formale è quella di avviare un’immediata verifica delle procedure operative e di potenziare i protocolli di tutela per tutto il personale che opera a contatto diretto con l’utenza, mansioni che spesso espongono i dipendenti pubblici a rischi elevati.

“La tutela dell’incolumità dei lavoratori e delle lavoratrici deve rappresentare una priorità assoluta per ogni amministrazione pubblica”, conclude il Segretario della FP CGIL Ragusa, Nunzio Fernandez.

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