Aeroporto di Comiso, Sallemi (FdI): “Con la consegna dei lavori per la nuova viabilità un altro importante passo in avanti”

Comiso, 10 settembre 2026 – «La firma del contratto d’appalto e la imminente consegna dei lavori, prevista per i primi giorni di ottobre, per il potenziamento dei collegamenti stradali dell’aeroporto di Comiso rappresentano un altro importante passo in avanti per lo sviluppo dell’intero territorio ibleo». Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Salvo Sallemi.

«Parliamo di un intervento strategico da 48,27 milioni di euro, finanziato con i fondi FSC (Fondo di Sviluppo e Coesione). Un risultato straordinario la cui determinazione si deve alla ferma volontà del Governo Meloni e al lavoro sinergico condotto con la Regione Siciliana, guidata dal Presidente Renato Schifani, dall’assessore Alessandro Aricò e con l’impegno costante dell’onorevole Giorgio Assenza. Un plauso va al Libero Consorzio Comunale di Ragusa guidato dalla Presidente Maria Rita Schembari per aver messo a terra questi fondi: grazie a questa visione e all’azione amministrativa dell’ente, la viabilità a servizio dell’infrastruttura aeroportuale vedrà finalmente una svolta concreta».

Il progetto prevede la realizzazione e l’ammodernamento di circa 6,3 chilometri di arterie stradali, tra la SS 115 e la rotatoria sulla SP 4, volte a connettere in modo rapido e sicuro l’aeroporto “Pio La Torre” con l’asse SS 514 Ragusa-Catania.

«Questa svolta infrastrutturale – prosegue il senatore Sallemi – si unisce e si integra perfettamente con la strategia di rilancio che stiamo portando avanti su tutti i fronti per lo scalo di Comiso: dal recente annuncio delle nuove rotte operato per ampliare l’offerta di voli, alla continuità territoriale finalmente operativa per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini siciliani, fino ai rilevanti fondi già destinati allo sviluppo del cargo. Il Governo di centrodestra dimostra ancora una volta con i fatti e con le risorse che Comiso e la provincia di Ragusa sono al centro dell’attenzione».

Salva