Via 4 Novembre, installato il cancello al plesso scolastico di Ragusa: più sicurezza per il quartiere

RAGUSA, 09 settembre 2026 – Installato il cancello a servizio del plesso scolastico di via 4 Novembre, a Ragusa. L’intervento risponde a una problematica segnalata da tempo dai residenti, che lamentavano la presenza di persone sulle scale della scuola soprattutto nelle ore serali e notturne.

Il cancello è stato finalmente installato e l’area del plesso scolastico di via 4 Novembre potrà essere maggiormente protetta nelle ore in cui la scuola non è utilizzata. Un intervento atteso dai residenti della zona, che punta soprattutto a evitare il bivacco sulle scale dell’edificio e a limitare assembramenti e situazioni di disturbo nelle ore notturne.

La questione era stata segnalata all’amministrazione comunale anche dal consigliere Marco Galifi, capogruppo di Ragusa Terra Madre, che ha seguito le richieste arrivate dal quartiere e sollecitato una soluzione.

«Ringrazio i residenti di via 4 Novembre che hanno segnalato una problematica che meritava attenzione – dichiara Galifi – e gli uffici comunali e l’Amministrazione per aver dato seguito alla mia segnalazione e aver consentito di arrivare alla realizzazione dell’intervento».

Un’opera di dimensioni contenute, ma che può avere una ricaduta concreta sulla vivibilità della zona, soprattutto per chi abita nelle immediate vicinanze del plesso scolastico.

«È un intervento semplice ma importante, perché contribuisce a garantire maggiore sicurezza e tranquillità ai residenti, agli studenti e all’intero quartiere», aggiunge Galifi.

L’installazione del cancello permetterà di delimitare l’accesso all’area nelle ore di chiusura della scuola, con l’obiettivo di preservare gli spazi scolastici e ridurre le situazioni che avevano creato disagio ai residenti.

La vicenda rappresenta anche un esempio di come una segnalazione proveniente dal territorio possa tradursi in un intervento concreto. Per il quartiere di via 4 Novembre, dunque, arriva una soluzione attesa da tempo su un tema che riguarda direttamente sicurezza, decoro e tranquillità dei residenti.

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